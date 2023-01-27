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Гороскоп Весы на 27 января 2023 года



Гороскоп на 27 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на 27.01.2023

Весы

Сегодня Весам придется учесть сложные грани чужого характера или принять во внимание негативные нюансы окружающей их эмоциональной атмосферы. Развитие событий способно сделать многих Весов более мнительными и временно поставить их в уязвимое положение. Если речь не идет о чем-то жизненно важном, имеет смысл на время отложить попытки действовать на равных и отказаться от продолжения конкуренции (Rambler/гороскопы).









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