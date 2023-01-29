Гороскоп Весы на 29 января 2023 года

Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 29.01.2023



Весы



Сегодня Весы могут избежать лишней суеты, отложив все необязательные дела. Что касается полного душевного покоя, то на него могут рассчитывать не все Весы. Вплоть до ночи может сохраняться необычный эмоциональный фон, провоцирующий волнение и скрытое напряжение. Возможно, придется держать под контролем важную часть жизни, беречь ресурсы, адаптироваться к новшеству или участвовать в делах друзей (Rambler/гороскопы).