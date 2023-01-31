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Гороскоп Весы на 31 января 2023 года



Гороскоп на 31 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на 31.01.2023

Весы

Сегодня Весам стоит следить за дедлайнами – многие из них будут гореть и обжигать вашу карьеру. Тайм-менеджмент вам в помощь. Не стоит никуда спешить – двигаясь медленно, вы будете успевать куда больше. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует общаться с близкими осторожнее – можно задеть их одним лишь словом, а налаживать отношения будет очень непросто (Rambler/гороскопы).









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