Гороскоп Весы на 9 января 2023, самый точный гороскоп: мужчина и женщина

Гороскоп на 9 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 09.01.2023



Весы



События этого дня могут указать Весам на действующий потолок их личных возможностей, а также на естественные объективные ограничения в способностях их друзей, детей, спонсоров или подопечных. Если появилось желание выйти за обозначенные пределы, звезды советуют вначале дать себе время подумать: не исключено, что попытка «объять необъятное» не стоит той траты ресурсов, которая для нее потребуется (Rambler/гороскопы).