Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Гороскоп Скорпион на 12 января 2023 года



Гороскоп на 12 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 12.01.2023

Скорпион

Для Скорпионов настроения этого дня достаточно гармоничны, а ситуации не вызывают особого дискомфорта. Наоборот, многие представители знака почувствуют себя в своей психологической стихии и смогут извлечь для себя из текущего момента определенную пользу. Возможно, жизнь убедительно подтвердит их ожидания или прежние расчеты, правильность их взглядов или предпринятых в критический момент действий (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Весы на 12 января 2023 года
  • Гороскоп Лев на 12 января 2023 года
  • Гороскоп Рак на 12 января 2023 года
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 11 января, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 11 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание Кубка России по биатлону 2022/2023 в Рыбинске

    Кубок России по биатлону 2023

    С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.

    Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание гонок 8 января

    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









    Где находится Артемовск на карте Донецкой области, ДНР
    Время начала «Реал» - «Валенсия». Где смотреть прямую трансляцию матча Суперкубка Испании
    Карта Башкирии с городами, где находится Уфа на карте России
    Праздники 12 января 2023 года, церковные, народные праздники в России
    Праздники 11 января 2023 года, церковные, народные праздники в России
    Разговоры о важном 23 января 2023, цикл классных часов, сервис для классных руководителей
    11 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Где находится Соледар на карте Донецкой области
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Курс евро ЦБ РФ на 11 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru