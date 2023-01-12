Гороскоп Скорпион на 12 января 2023 года



Гороскоп на 12 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 12.01.2023



Скорпион



Для Скорпионов настроения этого дня достаточно гармоничны, а ситуации не вызывают особого дискомфорта. Наоборот, многие представители знака почувствуют себя в своей психологической стихии и смогут извлечь для себя из текущего момента определенную пользу. Возможно, жизнь убедительно подтвердит их ожидания или прежние расчеты, правильность их взглядов или предпринятых в критический момент действий (Rambler/гороскопы).



















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