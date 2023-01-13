Гороскоп Скорпион на 13 января 2023 года



Гороскоп на 13 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 13.01.2023



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам стать осмотрительнее в своем общении с людьми и в работе с документацией, а также быть осторожнее в пути. Во многих случаях этого будет достаточно, чтобы избежать проблем. Стоит помнить, что формально удачные моменты этого дня именно для вас могут быть чреваты подвохом. Возможно, позже вам потребуется коррекция маршрута, правка текста или перерасчет данных (Rambler/гороскопы).



















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