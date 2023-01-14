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Гороскоп Скорпион на 14 января 2023 года



Гороскоп на 14 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 14.01.2023

Скорпион

Скорпионам не стоит забывать о вероятности тех или иных проблем, которые сегодня могут сопровождать их в любой обстановке. Не исключены осложнения психологического характера - например, тайная неприязнь со стороны кого-то из старых знакомых. Может подвести самочувствие. Разумнее отказаться в этот день от любых начинаний: велик риск оказаться в зависимой роли или положиться не на того человека (Rambler/гороскопы).









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