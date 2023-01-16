Гороскоп Скорпион на 16 января 2023 года

Гороскоп на 16 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 16.01.2023



Скорпион



Скорпионам не стоит откладывать на вечер интеллектуальную работу, значимые контакты и поиск жизненно важной информации. Наиболее сложна эмоциональная сторона общения, к которой могут добавиться бытовые, профессиональные или финансовые нюансы. Многим Скорпионам придется чтить формальности, контролировать свои привычки или чувства, согласовывать расходы, разделять территорию или держать дистанцию (Rambler/гороскопы).