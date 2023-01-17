Гороскоп Скорпион на 17 января 2023 года

Гороскоп на 17 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 17.01.2023



Скорпион



Сегодня Скорпионам придется мириться с заданными извне рамками, особенно в своем доме или в значимых отношениях. Звезды советуют не роптать на судьбу и тренировать выдержку: не исключено, что происходящие в данный момент события не предел, и в будущем условия станут жестче, особенно психологически. Для облегчения нагрузки стоит использовать отдушину - например, общение с близким по духу человеком (Rambler/гороскопы).