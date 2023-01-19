Гороскоп Скорпион на 19 января 2023 года

Гороскоп на 19 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 19.01.2023



Скорпион



Скорпионам сегодня не помешает удвоить осмотрительность в текущих делах, включая материальные. Возрастет вероятность случайной ошибки, небрежности, недосмотра или прямого обмана. Это не самый подходящий момент для открытия бизнеса, для заключения сделки, особенно за рубежом, а также для шоппинга или попытки пристроить старые вещи. Информация, заслуживающая доверия, ожидается ближе к полуночи (Rambler/гороскопы).