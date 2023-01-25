Гороскоп Скорпион на 25 января 2023 года

Гороскоп на 25 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 25.01.2023



Скорпион



Сегодня у Скорпионов не самый продуктивный период. Творческое вдохновение или рабочий настрой может посетить их ближе к ночи, но в течение дня им чаще будут свойственны лень, пассивность, мечтательность и рассеянность. Если нет срочных дел, лучше отдыхать в эмоционально комфортной обстановке. Скорпионам-интровертам стоит использовать возможность для временного сокращения контактов или уединения (Rambler/гороскопы).