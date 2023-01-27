Гороскоп Скорпион на 27 января 2023 года

Гороскоп на 27 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 27.01.2023



Скорпион



Сегодня Скорпионов могут чаще обычного задевать негативные мелочи. Раздражительность возрастет, если представители этого знака испытывают недомогания, особенно хронические. Также на их настрой может повлиять слишком большой объем задач или неопределенность ситуации - например, связанной с работой. Это не самый подходящий момент для перехода к новому циклу дел, для выбора питомца, начала лечения (Rambler/гороскопы).