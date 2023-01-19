Гороскоп Стрелец на 19 января 2023 года

Гороскоп на 19 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 19.01.2023



Стрелец



Стрельцам сегодня стоит либо свернуть активность, либо стать осмотрительнее. Вплоть до вечера сохранится вероятность сомнительных ситуаций, в которые они могут попасть из-за чужого коварства или своей собственной доверчивости. Многие Стрельцы рискуют стать жертвой своего идеализма, лени или привязанности к прошлому. Если допущен критичный промах, лучше отложить оценку ущерба до ночи или до завтра (Rambler/гороскопы).