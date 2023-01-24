Гороскоп Стрелец на 24 января 2023 года

Гороскоп на 24 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 24.01.2023



Стрелец



Стрельцам стоит свернуть на время активное сотрудничество, а также стать аккуратнее и осмотрительнее в ситуациях деловой и иной конкуренции. Этот день способен поставить их в сомнительное положение, сделать жертвой чужой хитрости, легкомыслия, обмана или своей собственной невнимательности. Уместны приватные семейные и дружеские совещания, если они не побуждают к немедленным совместным начинаниям (Rambler/гороскопы).