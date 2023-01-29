Гороскоп Стрелец на 29 января 2023 года

Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 29.01.2023



Стрелец



Обстоятельства этого дня мешают Стрельцам всецело посвятить себя творческому проекту или «воспарить в небеса», поддавшись романтическим эмоциям. Вплоть до ночи может сохраняться вынужденная зависимость от бытовых, материальных, служебных или иных житейских обстоятельств, а также, возможно, от состояния здоровья. Придется отложить важные дела на завтра, а сегодня найти в ситуации какие-то плюсы (Rambler/гороскопы).