Гороскоп Стрелец на 9 января 2023, самый точный гороскоп: мужчина и женщина

Гороскоп на 9 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 09.01.2023



Стрелец



Стрельцам этот день поможет оставаться в рамках плана, бюрократических процедур или профессиональной этики. Не исключены задержки в пути, те или иные отказы, проверки, запреты, блокировки. Протестовать против них вряд ли разумно: сейчас это защита против преждевременного энтузиазма. На этот день не стоит планировать начало путешествия, а также любые мероприятия, нацеленные на рост и расширение (Rambler/гороскопы).