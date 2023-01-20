20 января 2023 - гороскоп для всех знаков зодиака



Самый точный гороскоп на пятницу 20 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 20.01.2023



Овен



Сегодня звезды советуют Овнам мыслить более организованно и целеустремленно. День подходит для важных совещаний, которые могут носить итоговый или предварительный характер. Стоит отнестись ответственнее к оформлению документов, связанных с личным статусом на будущее (особенно если речь идет о должности, месте в группе или системе): пора еще раз взвесить варианты и сделать окончательный выбор.



Телец



Сегодня Тельцам не стоит откладывать профессиональные контакты, включая зарубежные, а также дела, связанные с повышением квалификации, командировками, переоформлением документов, поиском специальной информации. Это важно вдвойне, если завершается долгосрочный план, назревает смена профессии, должности или обновление жизненных перспектив. В общении и поездках есть вероятность сюрпризов и курьезов.



Близнецы



Сегодня Близнецам придется мыслить более серьезно и практично. На первом месте могут оказаться меры предосторожности, проверки или контроля. Стоит ответственнее отнестись к любому выбору, так как он способен повлиять на близкое или отдаленное будущее. Важно оценивать любой вопрос с позиций безопасности. Лучше не планировать на этот день свободные занятия, его стиль - целевые контакты и поездки.



Рак



Ракам не стоит отвергать приглашение к диалогу: возможность что-то заявить или уточнить может стать последней. День не подразумевает пустопорожних разговоров и легкомыслия: он помогает сделать окончательный выбор, влияющий на отношения, карьеру или статус. Лучше не откладывать без веских причин совещания, дружеские беседы и визиты в инстанции. Хорошо обсуждать правовые и профессиональные детали.



Лев



Сегодня фокус внимания Львов смещается, но некоторые детали пока остаются для них неизменными. Это могут быть еще не оформленные документы, остаточные партнерские обязательства или отдельные непроработанные детали, мешающие окончательно закрыть вопрос и сдать «дело» в архив. Придется поддерживать контакт с врачом, учреждением или сервисом, подстраиваться под интересы партнера или помощника.



Дева



Этот день для Дев во многом удачен. Смена обстановки или текущих приоритетов пройдет для них безболезненно благодаря умению мыслить здраво и в любой ситуации оставаться реалистами. Также им может помочь их профессиональный опыт. Подходящий момент для делового и дружеского общения, литературной работы, учебы, научных исследований, обработки документов, редактирования кодов, систематизации данных.



Весы



Весам сегодня не стоит уходить от разговоров с представителями своего близкого круга, будь то домочадцы, члены семьи, старые друзья, давние коллеги или партнер по браку. Это подходящий момент для совещаний на жилищные и хозяйственные темы, а также для работы с сопутствующими им документами - например, договором аренды или данными о наследстве. Весам-родителям важно учесть при этом интересы детей.



Скорпион



Для Скорпионов это информативный день. Им будет нетрудно связаться с интересующими их людьми, получить доступ к нужным данным, высказаться или получить совет. Многим Скорпионам это поможет быстрее сориентироваться в новых обстоятельствах, связанных с домом, работой, отношениями и личной ответственностью. Возможны неоднозначные вести, двойственные моменты в дороге, в ходе общения и поиска данных.



Стрелец



Обстоятельства этого дня вынуждают Стрельцов мыслить прагматичнее и любую задачу рассматривать с реалистичных позиций. Не станут исключением детали, связанные с деловыми командировками, дружескими и профессиональными связями, финансированием творческих проектов, оплатой детских нужд и закрытием долгов. Актуальна работа с платежными документами. В течение дня возможен момент ответственного выбора.



Козерог



Сегодня внимание Козерогов начинают привлекать другие стороны ситуации - например, новые грани могут появиться в дружеском общении - но стиль мышления пока остается тем же. Не откладывая актуальные разговоры и насущные интеллектуальные занятия (учебу, программирование, работу с документами), им стоит также найти время для размышлений о важных для себя вещах, в которых пора начать подводить черту.



Водолей



Водолеям стоит использовать этот день для приватных контактов или для уединенных исследований - например, в архиве. Сегодня хорошо пойдет аналитика, программирование, систематизация данных, частная переписка. Для реализации новых планов может оказаться актуальным интенсивное самообразование (лучше в виде повышения квалификации и целевого расширения своих горизонтов на базе уже имеющихся знаний).



Рыбы



Сегодня для Рыб возрастает вероятность получить новости от старых друзей или бывших коллег. Если они молчат, можно оживить контакт с ними самостоятельно. День помогает восстановить связь или натолкнуться на важный факт, пополняющий банк знаний и яснее обрисовывающий картину. Хорошо работать с компьютерными программами. Желательно изучать чужой профессиональный опыт: вскоре он может пригодиться (Rambler/гороскопы).



















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