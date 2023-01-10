Гороскоп на 10 января 2023 года

Самый точный гороскоп на вторник 10 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
Гороскоп на 10.01.2023
Овен
Сегодня Овнам не стоит браться за что-то новенькое, завершайте начатые дела. Только не нужно бросаться в море работы с головой, лучше включить энергосберегающий режим – вечером будет много домашних забот, которые высосут у вас немало сил. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не тревожиться по мелочам – сейчас вы сможете справиться с ними на раз-два. Главное – начать.
Телец
Сегодня Тельцам придется поставить некоторые задачи на паузу – будет много мелких проблем, которые станут тормозить привычный ход дел. Тем более что сейчас у вас не так много сил, чтобы бороться со всем сразу. Замедлитесь, и тогда ничего не упустите из виду. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует устроить второй половинке романтический вечер – будет приятно и партнеру, и вам.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит подходить ко всему с умом – прежде чем взяться за что-то, продумайте каждый шаг, оцените риски. Но не стоит бросаться с головой в море работы, лучше браться за задачи постепенно и сохранять энергию до вечера – тогда будет много домашних забот. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не бояться сложных дел – в этот день вы способны решить вопросы любого калибра.
Рак
Сегодня Ракам нужно экономить энергию – вечером будет много домашних хлопот, которые высосут из вас немало сил. Так что не бросайтесь в море работы с головой – поберегите силы. В то же время не отлынивайте от важных дел – позже они станут проблемами. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не брать деньги в руки – так вы их быстрее потратите. Лучше отложить кошелек подальше и не открывать его в этот день.
Лев
Сегодня Львам важно сохранять равновесие во всем. Конечно, это будет непросто, но вы справитесь, если поднажмете. А вот за новые задачи не стоит браться – они могут испортить привычный ход дел. Отложите их на завтра – звезды помогут со всем разобраться. Гороскоп на сегодня для знака Льва не советует бросаться с головой в море работы – лучше включить энергосберегающий режим, ведь вечером на вас нападут домашние хлопоты.
Дева
Сегодня Девам звезды прописывают одиночество – сбежав ото всех, вы сможете погрузиться в мысли и разложить их по полочкам. Не стоит бросаться с головой в море работы – лучше включить энергосберегающий режим, ведь вечером на вас нападут домашние хлопоты. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует решать финансовые проблемы – вы найдете выходы из сложных ситуаций.
Весы
Сегодня Весам нужен четкий план – именно он поможет им держаться на плаву в этот непростой день. Многие будут разочаровывать, а дела – двигаться с попеременным успехом. Сохраняйте самообладание и не тревожьтесь, нервы – исчерпаемый ресурс. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует включить энергосберегающий режим утром, чтобы сил осталось и на вечер, который будет полон домашних хлопот.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит четко идти по своему плану, не отходя в сторону ни на миллиметр. Будьте вежливы ко всем вокруг – так вы притяните к себе больше интересных людей, да и карма засчитает вам это. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует не суетиться лишний раз – двигайтесь медленно, замечайте мелочи, и тогда этот день закончится для вас только победами.
Стрелец
Сегодня Стрельцы будут зависеть от обстоятельств, которые начнут ставить им рамки везде и во всем. Это будет сложный день, но не без плюсов – ваша харизма притянет к вам новые предложения, которые пообещают вам хорошие деньги. Не отказывайтесь. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует активно делиться своими идеями – кто-то может проявить инициативу и помочь вам в их исполнении.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит лишний раз рисковать или изобретать велосипед – двигайтесь по протоптанной дорожке. И если днем вы будете неразговорчивы, то вечером на вас нападет желание общаться налево и направо. И это хорошо – притянете к себе новые предложения. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует заострять внимание на идеях – даже самые безумные из них могут превратиться в жизнь.
Водолей
Сегодня Водолеям придется ютиться в рамках – обстоятельства будут ставить их везде и всюду. Могут раздражать до скрежета зубов близкие люди. Старайтесь все же держать себя в руках, чтобы не испортить отношения. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не кидаться с головой в море работы, лучше включить энергосберегающий режим – вечером будет немало забот.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит доводить начатое до конца – звезды в этом помогут. А вот за что-то новенькое лучше не браться – для этого не самое подходящее время. С приближением вечера все будет напрягать, а близкие – раздражать до скрежета зубов. Старайтесь все же сохранять хладнокровие, ведь нервы – ценный ресурс. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует осторожнее подбирать слова – сейчас вас будут внимательно слушать (Rambler/гороскопы).