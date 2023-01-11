Гороскоп на 11 января 2023 года



Самый точный гороскоп на среду 11 января 2023 года для всех знаков зодиака.



Гороскоп на 11.01.2023



Овен



Овнов ждет хлопотный день. Он может пройти для них в суете, пробуксовках или мелких размолвках. Возрастет зависимость от чужой помощи или от текущих профессиональных обязанностей. Велика вероятность срочных командировок, совещаний с подчиненными, руководством и бюрократическими инстанциями, контактов с различными сервисами и медицинскими учреждениями, технической поддержкой или службой доставки.



Телец



Сегодня Тельцы успешно преодолевают помехи на своем пути благодаря природному практицизму, а также оригинальному передовому мышлению и личным дружеским связям. У многих Тельцов будет возможность применить свои таланты в интеллектуальной сфере - например, в области программирования или обучения. Подходящий момент для контактов с текущими и бывшими коллегами-единомышленниками, включая зарубежных.



Близнецы



Темой дня для Близнецов могут стать семейные, жилищные или служебные заботы, а также некоторые медицинские нюансы. Чтобы не распылять свои силы и избегать ссор, важно контролировать свою импульсивность. Перед любым шагом стоит уточнить информацию, подготовить документы или согласовать критичные детали с заинтересованными людьми: сослуживцами, домочадцами, жильцами, представителями учреждений.



Рак



Сегодня звезды обещают Ракам дружелюбное и результативное общение, если оно идет в спокойной атмосфере. Разговоры на бегу или в нервозной хаотичной обстановке окажутся менее конструктивными. Потенциально проблемны любые поездки, включая срочные и вынужденные. Лучшие стороны этого дня: полезная информация, возможность получить профессиональную подсказку или посоветоваться со своим старым другом.



Лев



Сегодня внимание Львов могут целиком поглотить «мелочи жизни», которые в данный момент отнюдь не являются для них пустяками. Возможно, это будут критичные детали денежных взаиморасчетов, тонкости покупки лекарств или нюансы оказания платных услуг. День может раскрыть некоторые неприятные подробности прошлого - например, ошибки в проведенных ранее процедурах или в сопутствующей им документации.



Дева



Сегодня Девам важно не только использовать хорошие грани ситуации (возможность конструктивного дружеского общения, творческих размышлений, литературной, научной и программистской работы, подробного изучения нужных документов), но и ловко огибать ловушки и контролировать импульсивные порывы. Если последние начнут преобладать, то участятся досадные пробуксовки, возрастет нервозность или травматизм.



Весы



Сегодня Весам лучше уйти в тень и заняться прозаическими деталями своей повседневной жизни. Внимания может требовать здоровье, жилье, домашнее хозяйство, скрытая сторона бизнеса, архив данных или комплекс текущих материальных дел. Возможно, возникнет нужда в медицинской информации или технической поддержке. Это подходящий момент для семейного, служебного или дружеского приватного совещания.



Скорпион



Сегодня наиболее стабильный режим для Скорпионов - общение со старыми знакомыми. Им будет легко наладить контакт с прежними друзьями, соседями и коллегами, поделиться с ними своими мыслями или узнать от них подробности прошлого. Наиболее проблемной областью станут поездки - особенно по срочным делам, вызванным теми или иными недоработками. Не исключено, что они будут сопряжены с некоторым риском.



Стрелец



Сегодня на первом месте у Стрельцов могут оказаться темы работы, ресурсов, здоровья или мелких полезных услуг. Многим Стрельцам придется теснее обычного контактировать со своими помощниками или сервисами, обеспечивающими им поддержку, в том числе компьютерную. Возможны минуты нервозности, мелкие ссоры. В совещаниях этого дня могут активно подниматься финансовые, медицинские и иные темы прошлого.



Козерог



Этот день обещает Козерогам много полезной подробной информации из близких или отдаленных источников, включая архивы. Возможен особый интерес к медицинской или научно-прикладной тематике, полезным инструкциям и руководствам. Нужна аккуратность в применении советов на деле: возможны мелкие неудачи и даже травмы. Также этот день сулит много помех в дороге, особенно на старых забытых маршрутах.



Водолей



Сегодня Водолеям стоит сосредоточиться на уязвимых и слабых сторонах интересующего их явления. День дает много полезной информации относительно профилактики болезней, поддержки компьютерной безопасности, мелкого ремонта вещей. Самыми ценными могут стать не новые, а архивные данные, а также беседы со старым другом. Нужна аккуратность в прикладных работах и процедурах: вероятны помехи и осечки.



Рыбы



Рыбам важно следовать удачным тенденциям дня и уходить от проблемных. Для этого им необходимо и достаточно избегать сложных тем в деловом и домашнем общении: если они будут задеты, размолвки неизбежны. Также не стоит пытаться переводить конструктивное общение в экспресс-сотрудничество. В эти сутки полезны беседы со старыми знакомыми: давними друзьями, бывшими партнерами, коллегами или клиентами (Rambler/гороскопы).



















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