Гороскоп на 22 января 2023 года



Самый точный гороскоп на воскресенье 22 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 22.01.2023



Овен



Овнам не стоит терять время, если они намерены сделать шаг к будущему успеху: чем активнее они будут пользоваться открывшимися возможностями, тем быстрее он придет. Этот день позволяет поработать одновременно и на собственный рост, и на благо своей группы по интересам. Хорошо действовать вместе с другом или покровителем - особенно если он «по совместительству» является начальником или коллегой.



Телец



Этот день организует и дисциплинирует изначально замотивированных Тельцов, которые сами ставят себе задачи и сроки (например, фрилансеров): у них появляется лишний стимул для завершения старой программы и перехода к новой. Возможна небольшая коррекция финальной части планов. Пассивные Тельцы вынуждены подстроиться под требования своего клиента, работодателя или ориентироваться на пример друга.



Близнецы



День возвращает Близнецам работоспособность, которую не стоит распылять на случайные порывы. Он помогает им быть настойчивее и организованнее, сплавить воедино и успешно применить свою энергию, выносливость, опыт и профессионализм. Есть шанс преуспеть за рубежом. Не стоит терять время, если вы хотите взять хороший темп, чтобы качественно завершить в ближайшие недели какую-то важную программу.



Рак



Сегодня Ракам лучше начинать любое дело с оценки возможных рисков и подстраховки - например, изучения инструкций, налаживания связи с ответственным за безопасность или опытным другом (коллегой). Не помешает проделать ту же процедуру с расчетом на несколько ближайших недель: чем тщательнее продумана программа, тем меньше будет нервирующих сюрпризов. Не стоит обходить стороной материальные вопросы.



Лев



Этот день может ознаменоваться важной вехой в общении Львов со значимым человеком, указать на их формальную и фактическую репутацию в дружеской или профессиональной среде. В зависимости от ситуации будет показательным закрепленное распределение ролей в отношениях с начальником, другом, супругом, стратегическим партнером или давним конкурентом. Для многих Львов будет важен правильный имидж.



Дева



Сегодня Девам предстоит включиться в дела, рутинные по форме, но важные по смыслу. Стоит проявить больше дотошности и организованности, если идет к концу лечебный процесс, цикл обновлений и оптимизаций. Может решаться карьерный, административный или иной вопрос, судьба питомца, офиса или служебного романа. В центр внимания может попасть личность врача, помощника, начальника, друга, подчиненного.



Весы



Этот день возвращает Весам душевное равновесие и дает им энергию, необходимую для скорого завершения стратегической программы. Также он позволяет им подтвердить или получить назад свои права либо честно заработанный статус. Особенно важными могут оказаться события, связанные с воспитанием и обучением детей, с индивидуальной или групповой творческой самореализацией и с фрилансерской карьерой.



Скорпион



Этот день подчеркивает важность обстановки в семье Скорпионов или в другой значимой сфере их жизни: в кругу друзей, в профессиональной среде. В центр внимания могут попасть дела, связанные с завершением этапа карьеры, строительства дома или серии системных обновлений. Может острее встать вопрос о правах и обязанностях, о видах на жилье, проект, территорию, личную или коллективную собственность.



Стрелец



Сегодня знаковое, но вполне ожидаемое событие может произойти в близком окружении Стрельцов, в их дружеском кругу или в профессиональной области. Это хороший день для продолжения сотрудничества с конкретными людьми, особенно с представителями нужных групп и организаций. Не жалейте времени и сил на заведение или восстановление таких связей: они дополнительно упрочат ваше положение в любом проекте.



Козерог



Сегодня звезды рекомендуют Козерогам сконцентрировать внимание на материальной базе своих проектов, а также на той системе принципов, которая помогает их поддерживать - например, на алгоритмах заработка, подходе к выбору инструментов или помощников. На фоне идущих глобальных процессов выглядит весьма актуальной тщательная инспекция, не помешает уточнить потребности и заново расставить приоритеты.



Водолей



Сегодня Водолеи могут, наконец, выдохнуть – все самое сложное уже позади, и впереди вас ждут только интересные дела. С кем-то вы можете помириться – поймете, что отношения очень ценны для вас. Не напирайте в разговорах – уважайте чужую точку зрения. Гороскоп на сегодня для знака Водолея обещает заманчивые предложения, но соглашайтесь осторожнее – это будут непростые задачи.



Рыбы



Сегодня Рыбам не стоит планировать что-то масштабное – все пойдет совсем не по сценарию. Энергии в этот день будет не так уж и много, поэтому замахиваться на сложные дела не стоит – занимайтесь тем, что у вас в любом случае получается хорошо. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует держаться подальше от негативных людей – они могут заразить вас своим настроением (Rambler/гороскопы).



















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