Гороскоп на 23 января



Самый точный гороскоп на 23 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 23.01.2023



Овен



В первой половине этого дня звезды советуют Овнам укреплять сложившиеся дружеские симпатии, в том числе в своей профессиональной сфере: хорошие отношения с коллегами по цеху не раз пригодятся и в близком, и в отдаленном будущем. В течение дня желательно сбавить темп, а вечером отказаться от импульсивности, тайных приключений и интриг, так как возрастет риск ошибок, путаницы и ненужных авантюр.



Телец



Сегодня Тельцам придется смириться с контролем извне или самодисциплиной, системой обязательств, правил или ограничений. Часто это будет связано с дедлайнами конкретных работ или завершением больших программ. Возрастет нагрузка на Тельцов-руководителей и администраторов. Добавочной мотивацией для выполнения долга может стать личная симпатия или материальный стимул. Вечер позволит расслабиться.



Близнецы



Близнецам стоит использовать максимально эффективно первую половину дня. В это время многие дела будут идти как по маслу благодаря отлаженному сценарию или собственному мастерству. Чем ближе вечер, тем больше оснований снизить темп или полностью свернуть работы. Лучше отказаться в конце дня от спонтанных акций, начинать любое дело с тщательного изучения данных и принятия мер предосторожности.



Рак



Сегодня звезды рекомендуют Ракам осторожность. Систему подстраховки с нуля им искать не придется, так как в их распоряжении будут готовые инструкции - например, выведенные коллективным опытом или предписанные правилами профессии. Окажутся во благо многие ограничения, включая денежные лимиты и запрет на бурные чувства. Но к ночи многих Раков все же посетят сильные эмоции и авантюрные наклонности.



Лев



Львам стоит начать этот день с укрепления значимых для себя персональных отношений или поддержания своей личной репутации - особенно если их дальнейшие планы зависят от популярности у широкой или узкоцелевой аудитории. Не стоит навлекать на себя недовольство конкретных лиц и больших групп людей, а если это неизбежно, то не помешает уже сейчас подумать о сильной поддержке, компенсирующей риски.



Дева



Этот день Девам лучше начать с внимания к рутинным делам, заботясь в них о полном соответствии плану и правилам. Не стоит выбиваться из графика, нарушать сложившуюся систему равновесия, забывать о предписанном режиме, дресс-коде, диете или финансовом лимите. Вечером не помешает быть внимательнее при взаимодействии с другими людьми, любым совместным акциям должны предшествовать краткие переговоры.



Весы



Положение Весов будет наиболее стабильным и предсказуемым утром. Именно в это время им стоит укреплять свои позиции - особенно в творчестве и личной жизни, в отношениях с друзьями, детьми и надежными коллегами. С приближением ночи не помешает проявить побольше чуткости к своему здоровью, а также не пропускать сигналы небрежности в работе и обслуживании: скорее всего, такие знаки не случайны.



Скорпион



В первой половине этого дня звезды советуют Скорпионам держать под контролем свои чувства и привычки, соблюдать некогда достигнутые договоренности или условия сделок. В это время лучше не настаивать на своих случайных капризах и нефундаментальных правах. С приближением вечера появится больше свободы в эмоциях и действиях, но если первые не возбраняются, то со вторыми не помешает быть осмотрительнее.



Стрелец



Сегодня обстоятельства поддерживают Стрельцов и содействуют их планам лишь в первой половине суток. Им не стоит откладывать общение с друзьями, коллегами, симпатичными соседями, медлить с поисками помощи или сотрудничеством. По мере приближения вечера ситуация начнет становиться менее надежной, прозрачной и стабильной. Не исключено, что вам станет сложнее полагаться даже на самых близких людей.



Козерог



Козерогам стоит начать этот день с плановых расходов или дел, где важны гармония и равновесие. Не экономя на необходимом, лучше избегать излишеств: велика вероятность вскоре разочароваться в покупке или опоздать, потратив деньги на уже не нужную вещь. Вечер добавит эмоциональности и непоследовательности, усилит риск помех и случайных ошибок, но также может открыть доступ к интересной информации.



Водолей



В первой половине дня Водолеи опираются на собственную «систему мер и весов», могут считать завершенным процесс формирования (уточнения) своих вкусов и ценностей. Им не стоит откладывать подтверждение своих законных прав, давно желаемые плановые покупки для личных нужд, встречи с приятными людьми и выражение своих чувств, а также демонстрацию своих художественных талантов и творческих достижений.



Рыбы



Этот день Рыбам лучше провести в уединении или в приятном обществе избранных друзей. Стоит держать под контролем желания и расходы. Рано афишировать свои планы и чувства. Наиболее сложен конец дня: ближе к ночи новые настроения могут сподвигнуть многих Рыб (особенно февральских) на импульсивный порыв с сомнительным результатом. Прежде чем поддаваться импульсу, им стоит уточнить нужную информацию (Rambler/гороскопы).



















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