Гороскоп на 24 января



Самый точный гороскоп на вторник 24 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 24.01.2023



Овен



В этот день Овнам не помешает быть хорошо информированными: чем больше данных они получают из открытых или приватных источников, тем лучше смогут ориентироваться в обстановке, меньше рискуют попасть в ловушку или потратить часть своих сил (времени, ресурсов) впустую. События этих суток могут усилить их интерес к чужим секретам, закулисным событиям, сплетням, тайным путям или следам прошлого.



Телец



Сегодня Тельцы могут позволить себе помечтать о будущем или предаться воспоминаниям, но им лучше не смешивать такие душевные состояния с текущими делами - в противном случае возрастет вероятность мелких ошибок, промахов и просчетов, без которых вполне можно было обойтись при должной концентрации мыслей и внимания. Этот день дает много поводов поддерживать связи с друзьями и следить за новостями.



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам не забывать о риске иллюзий, ошибок и досадных промахов, причиной которых могут стать спешка, суета и нехватка информации. Не стоит отказываться от коротких совещаний, особенно в первой половине этого дня: они помогут собраться с мыслями, согласовать интересы, оценить обстановку и принять меры подстраховки там, где это необходимо. Не помешают подсказки от друзей.



Рак



Сегодня сильной стороной многих Раков является интуиция, воображение, память или вера. Также им помогают дружеские советы и каналы полезной практической информации, включая общедоступные сетевые. Благодаря такой поддержке они не собьются с пути или быстро выберутся из ловушки на верную дорогу. Это неплохой день для исследований, а также для разъездов, если вы готовы в них к некоторым заминкам.



Лев



Сегодня звезды советуют Львам прилежнее изучать детали интересующих их вопросов и явлений - включая те, что не лежат на поверхности, требуют доли чутья, воображения или доступа к закрытым данным. Это особенно важно, если речь идет о подоплеке финансовых дел, об источниках получаемых услуг, о проверке чужих мотивов и действий. Без такой подготовки есть риск столкнуться с небрежностью или обманом.



Дева



Сегодня Девам не стоит уходить от приватных бесед, так как они дадут им много полезного - например, подтвердят их догадки. При личной заинтересованности и чужой пассивности не будет ошибкой начать разговор по своей инициативе. Однако важно следить, чтобы в диалоге не задевались или не муссировались «острые» темы. Стоит избегать неприятных намеков, язвительности, обострения конкурентных претензий.



Весы



Весам стоит снизить уровень нагрузок и стать внимательнее к своему самочувствию. День располагает к общению с персоналом и сервисами, может усилить интерес к лекарствам и бытовой химии, деталям врачебного и ветеринарного обслуживания, работе дорожных и коммунальных служб. Имеется риск досадных случайностей и помех, суеты по мелочам, небрежности и недоразумений в поведении партнеров и помощников.



Скорпион



Сегодня у Скорпионов хорошо работают интуиция и образное мышление. Это подходящий день для литературного творчества, работы с дневниками, поиска информации, а также для дружеских и других приватных бесед в интимной обстановке. Сложности могут начаться при попытке перейти от слов или эмоций к делу. Стоит помнить, что эти сутки способны дезориентировать и запутать, а ошибки добавят нервозности.



Стрелец



Стрельцам стоит свернуть на время активное сотрудничество, а также стать аккуратнее и осмотрительнее в ситуациях деловой и иной конкуренции. Этот день способен поставить их в сомнительное положение, сделать жертвой чужой хитрости, легкомыслия, обмана или своей собственной невнимательности. Уместны приватные семейные и дружеские совещания, если они не побуждают к немедленным совместным начинаниям.



Козерог



Козерогов порадует информативность этого дня. Многие Козероги смогут искусно извлечь интригующие их данные не только из прямого текста новостей или сообщений, но и из его подоплеки. Это хорошие сутки для общения с друзьями, частной переписки, литературной работы, программирования и индивидуальных исследований. Пригодится аккуратность в делах и в поездках: возможны мелкие ошибки, загадки и лишняя суета.



Водолей



Сегодня звезды советуют Водолеям быть аккуратнее в текущих мелких делах, так как в них легко возникают странности, загадки и заминки. Вести расчеты, платежи и деловую переписку лучше в уединении и тишине: это снизит риск путаницы и невнимательности, поможет вовремя найти ошибку или распознать обман. То же касается любой интеллектуальной работы - например, программирования или научных изысканий.



Рыбы



В этот день настроения Рыб непостоянны и не всегда гармоничны, а успехи переменчивы. Многие Рыбы окажутся зависимы от своего настроения и самочувствия, в любой момент могут оказаться на грани мелкой ссоры, стресса, бытового или делового промаха. Им важно дружелюбное окружение, готовое выслушать их откровения или понять их без слов. Именно друзей сегодня лучше брать в попутчики или в собеседники (Rambler/гороскопы).



















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