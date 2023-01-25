Гороскоп на 25 января

Самый точный гороскоп на среду 25 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
Гороскоп на 25.01.2023
Овен
Овнам звезды намекают, что сегодня им не помешает частичный или полный отдых. День располагает к скрытности и сентиментальности, может усилить тягу к уединению, оживить иллюзии, склонить к ложным шагам, рассеянности и непоследовательности. Неэффективны инициативы, направленные на рост популярности и расширение возможностей. К ночи возможен всплеск оптимизма и энергии, особенно у мартовских Овнов.
Телец
Сегодня в мышлении Тельцов могут присутствовать активные воспоминания о прошлом или фантазии о возможных перспективах. Не стоит выбирать эти сутки для выполнения задач, требующих дисциплины ума и ясного видения контуров будущего - лучше сделать выбор в пользу дел, связанных со свободным графиком, допускающих игру полутонов и богатство эмоций. К полуночи не исключено важное событие вдали от дома.
Близнецы
Близнецам в этот день не стоит забывать о риске поддаться старым иллюзиям и фантазиям: они могут сопровождать их вплоть до позднего вечера, заставляя преследовать ложные цели в моменте и искажая перспективу. Допустив ошибку, велика вероятность начать в ней упорствовать вместо того, чтобы смириться и минимизировать ущерб. Сдерживающим фактором может стать суровый опыт прежних неудач и кризисов.
Рак
Сегодня звезды советуют Ракам воздержаться от лишней суеты и уделять больше времени не насущным делам, а духовной жизни или этической стороне своих планов. Многим Ракам это позволит запастись психологическим ощущением своей правоты и увереннее встретить события позднего вечера, которые могут коснуться их карьеры, авторитета, учебы, важных связей за рубежом или контакта с юридическими инстанциями.
Лев
Львам сегодня не стоит забывать о психологических и духовных мерах предосторожности, а также о терпении. Вплоть до вечера может длиться период ожидания, сомнений или соблазнов. Главный враг в такой ситуации - спешка, любые действия неэффективны или рискованны. Лучше смириться и подождать, так как очередной момент удачи близко, а для некоторых Львов он может настать уже к сегодняшней полуночи.
Дева
Сегодня Девам не помешает проницательность: она поможет им тоньше прочувствовать обстановку и эффективнее подстроиться к ней. Стоит помнить, что не все в эти сутки будет сказано открытым текстом, окружающие могут рассчитывать на ваше чутье. Одна из задач этого дня - распознать признаки назревающего кризиса или нового положительного поворота событий: вероятно, он даст о себе знать ближе к ночи.
Весы
На этот день Весам не стоит планировать энергозатратные мероприятия. Часть сил и ресурсов может быть потрачена зря, не исключены минуты рассеянности, зависимости и слабости, загадочные ошибки и неудачи. Снизив темп утром и днем, вечером стоит вновь поинтересоваться положением дел: возможен важный ход со стороны партнера, оппонента или влиятельных людей, который не должен остаться без внимания.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов не самый продуктивный период. Творческое вдохновение или рабочий настрой может посетить их ближе к ночи, но в течение дня им чаще будут свойственны лень, пассивность, мечтательность и рассеянность. Если нет срочных дел, лучше отдыхать в эмоционально комфортной обстановке. Скорпионам-интровертам стоит использовать возможность для временного сокращения контактов или уединения.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут вляпаться в неприятную историю. Чтобы этого не произошло, стоит быть осторожнее во всем. Энергии сейчас – кот наплакал, поэтому распределяйте ее правильно, чтобы хватило на все задачи. За особо сложное лучше не браться – не факт, что сможете довести все до конца. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует раскрыть свои маленькие тайны близким – вам станет легче.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше браться за мелкие и плевые задачи, не замахиваться на что-то серьезное. Повезет в переговорах – все они будут заканчиваться очень хорошо, а некоторые деловые партнеры станут вашими лучшими друзьями. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует отдыхать почаще, иначе энергия иссякнет, и вы не успеете завершить все то, что запланировали.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит контролировать все вокруг – велик шанс потерять что-то ценное или совершить серьезную ошибку. Это отличный день, чтобы вновь подумать о мечтах и даже воплотить парочку в жизнь – будет аж несколько счастливых возможностей сделать это. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует браться за задачи, где нужен креатив – он сейчас работает у вас на все сто процентов.
Рыбы
Сегодня у Рыб фантазия будет работать на все сто. Только вот не стоит погружаться глубоко в иллюзии – можно не заметить тех проблем, которые происходят в жизни. Можно вляпаться в неприятную историю и испортить себе настроение. Но оно восстановится уже к вечеру. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует общаться чаще – и личные, и деловые разговоры будет заканчиваться в вашу пользу (Rambler/гороскопы).