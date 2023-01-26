Гороскоп на 26 января



Самый точный гороскоп на четверг 26 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 26.01.2023



Овен



Овнам этот день добавит энергии и удачливости. Многие Овны будут обладать способностью действовать сразу в нескольких направлениях, проявляя ловкость и хорошее чувство баланса. Не помешает дополнить эти качества дипломатичностью и умением конструктивно общаться. Звезды напоминают, что текущий период - время набора авторитета и роста возможностей, желательно использовать для этой цели любые шансы.



Телец



Сегодня Тельцам имеет смысл держать паузу в важных делах и заниматься лишь текущими задачами. День поможет им не зацикливаться на долгосрочном планировании и действовать «здесь и сейчас». Желания и планы могут частично меняться. Есть надежда быстро уладить неотложный вопрос, оперативно провести совещание, добыть экспресс-информацию, успеть совершить короткую поездку или совместить несколько дел.



Близнецы



Сегодня у Близнецов есть возможность поработать на близкое будущее. Берясь за дело, они могут рассчитывать на хороший эффект: в зависимости от нюансов он проявится сразу или в течение ближайших месяцев. Условие скорого успеха и прогресса - быстрые конструктивные совещания без лишней «воды». Не стоит медлить, если нужно поговорить с авторитетными людьми, согласовать цели или обсудить варианты.



Рак



Сегодня звезды советуют Ракам действовать быстро и целеустремленно, но осмотрительно. Желательно как можно тщательнее подбирать аргументы в совещаниях, иметь запасной путь для маневра и ладить с авторитетными людьми. Не стоит упускать свой шанс, если вы хотите построить карьеру или жаждете успеха за рубежом: не исключено, что второго дубля не будет и счастливая возможность больше не представится.



Лев



Сегодня Львы могут рассчитывать на удачу (в том числе вдали от дома), но не на полностью гладкий и беспроблемный путь к исполнению своих желаний. В зависимости от ситуации им предстоит столкнуться с дорожным или бюрократическим препятствием, а также с противоречиями в отношениях с кем-то. Не исключено, что потребует обсуждения принципиальная деталь или придется сделать выбор между двумя равноценными вариантами.



Дева



Этот день запомнится Девам неординарным происшествием или необычным эмоциональным фоном. Неоднозначные события с критичным роковым оттенком могут создать им легкий стресс, но также подарят им неожиданную поддержку по оригинальным каналам, подскажут забавный обходной путь или альтернативный ход. Не стоит бояться разговора на сложную тему: он будет коротким, остроумным и достаточно продуктивным.



Весы



Сегодня звезды советуют Весам уделить внимание состоянию своих партнерских отношений и новому балансу интересов в них. Не исключено, что возросли запросы второй стороны, ее возможности или амбиции. Может требоваться пересмотр отдельных пунктов договора. День особенно важен для брачных союзов, а также для взаимоотношений с иностранцами, с юристами и преподавателями, с клиентами и посредниками.



Скорпион



День будет наполнен для Скорпионов различными хлопотами, которые в сумме увеличат суету, заставят их быть общительнее и расторопнее. Возможны короткие поездки, активные контакты с коллегами, помощниками, попутчиками, клиентами, персоналом сервисов. Добавится информации у тех, кто ищет услуги, работу или подработку. Не исключено, что придется совмещать несколько дел или выбирать из двух вариантов.



Стрелец



Сегодня судьба ведет Стрельцов прямиком к удаче. Они могут довериться своему деловому или житейскому чутью, любовной или творческой интуиции. Препятствия на этом пути могут показаться им непреодолимыми, но по факту будут легко устраняться нужной информацией или честным разговором. День подходит для сотрудничества в нескольких направлениях, для различных остроумных комбинаций в делах или играх.



Козерог



Сегодня Козерогам будет трудно игнорировать состояние своего жилья и других владений, а также обстановку в доме, атмосферу в семье или события на далекой родине. Не исключен важный разговор с домочадцами или людьми, обладающими авторитетом в близком кругу. Также могут представить интерес контакты с обслуживающими организациями, например, коммунальной службой. Возможно, придется сделать выбор.



Водолей



Этот день может принести Водолеям неоднозначные вести издалека или привлечь их внимание к событиям в близком кругу - например, среди соседей, попутчиков или друзей по учебе. Возможна короткая дискуссия на актуальную тему. Изначально продуктивные, эти сутки не лишены трудностей. Не исключаются заминки и развилки в дороге, помехи при оформлении документов или при попытке быстро наладить связь.



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит быть аккуратнее и последовательнее в своих деловых и финансовых манипуляциях. Обстановка дня способствует азарту и легкомыслию - качествам, которые не всегда будут идти на пользу совершаемым покупкам и заключаемым сделкам. Утратив бдительность, легко упустить важную деталь или сделать неверный выбор. Зато при должной внимательности этот день дает дополнительные возможности (Rambler/гороскопы).



















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