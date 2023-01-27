Гороскоп на 27 января



Самый точный гороскоп на пятницу 27 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 27.01.2023



Овен



Сегодня не все Овны чувствуют себя комфортно психологически. Многим Овнам, особенно апрельским, придется преодолевать остаточные препятствия своего прошлого или бороться со своими многолетними вредными привычками. Не исключена личная неприязнь в общении с бывшим или будущим руководством. Поддержку и нужные ориентиры в этот день может дать система правил, принятая в профессиональном сообществе.



Телец



Сегодня звезды не советуют Тельцам приступать к выполнению новых конкретных задач, стремиться на первый план и энергично продвигать свои личные интересы. В эти сутки не исключен временный упадок физических сил, могут напомнить о себе давние неприятности и хронические недомогания. Лучше ограничиться эмоциональной настройкой на новые горизонты и проникнуться духом момента на психологическом уровне.



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам сохранять курс на счастливое будущее, но к оптимизму добавить долю разумной осторожности. Не помешает обратить пристальное внимание на проблемы в группе по интересам (особенно международной) и дополнительно обдумать полученную накануне информацию. Подходящим ориентиром для вынесения суждений в этот день могут стать действующие законы или профессиональные правила.



Рак



Сегодня Ракам лучше перестраховаться и в любой ситуации обращать внимание прежде всего на ее возможные негативные стороны. Не стоит делать исключение для счастливых сюжетов - например, историй быстрого карьерного взлета. В более выгодном положении окажутся Раки, не уходившие до сего момента от встреч и диалогов: у них будет больше информации о мотивах вероятных конкурентов или недоброжелателей.



Лев



Сегодня Львам не стоит игнорировать неприятные моменты, с которыми они столкнулись на пути к реализации своих прав или планов. Не все помехи будут случайными, некоторых из них могут иметь отсроченное продолжение в будущем. Стоит учитывать вероятное развитие событий в отдаленной перспективе, если вашей целью является переезд в другую страну на длительный срок, а также учеба или карьера за рубежом.



Дева



Сегодня звезды советуют Девам сохранять оптимизм, но не снимать раньше времени меры стандартной предосторожности. Вплоть до конца дня сохранится вероятность остаточных проблем, способных нанести мелкий ущерб, или запоздалых эмоциональных реакций, лишающих душевного равновесия. Не помешает держать под рукой надежную инструкцию или набор аварийных средств, поддерживать контакт с группой поддержки.



Весы



Сегодня Весам придется учесть сложные грани чужого характера или принять во внимание негативные нюансы окружающей их эмоциональной атмосферы. Развитие событий способно сделать многих Весов более мнительными и временно поставить их в уязвимое положение. Если речь не идет о чем-то жизненно важном, имеет смысл на время отложить попытки действовать на равных и отказаться от продолжения конкуренции.



Скорпион



Сегодня Скорпионов могут чаще обычного задевать негативные мелочи. Раздражительность возрастет, если представители этого знака испытывают недомогания, особенно хронические. Также на их настрой может повлиять слишком большой объем задач или неопределенность ситуации - например, связанной с работой. Это не самый подходящий момент для перехода к новому циклу дел, для выбора питомца, начала лечения.



Стрелец



События этого дня не заставят Стрельцов отказаться от своих желаний и свернуть с уже выбранного пути, но вполне способны подпортить им настроение. Чаще всего источником неприятностей будут те или иные недоработки, доставшиеся в наследство от дней минувших. Звезды советуют не игнорировать призрак прошлого и окончательно разобраться с ним, чтобы он не отбрасывал тень на вновь открывшиеся горизонты.



Козерог



Сегодня Козероги могут попасть в зависимость от домашних дел или частной жизни. Многих Козерогов будут нервировать негативные стороны быта или жилищной ситуации, сложности родственных или земляческих связей, детали семейной истории, а также неприятные мелочи отношений с арендаторами, соседями или другими людьми, имеющими отношение к их владениям. Возможны недомогания. Стоит отложить важные дела.



Водолей



Сегодня настроение Водолеев зависит от чувствительности к психологическому бэкграунду ситуации и от способности контролировать события. Чем больше у них рычагов управления обстановкой, тем спокойнее они проведут этот день. Многим Водолеям добавит уверенности их опыт профессионального общения, заранее проложенный маршрут или подготовленный документ, надежный канал связи или другая подстраховка.



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам отложить необязательные покупки и взаиморасчеты, а также воздержаться от начинаний. Лучше повременить с закрытием старых долгов и не принимать поспешных решений в материальной сфере. Позитив в этот день придет по другим каналам и первыми его почувствуют февральские Рыбы. Возможно, это будет неожиданное улучшение настроения, минута комфорта или другой приятный момент (Rambler/гороскопы).



















Гороскоп Рыбы на 27 января 2023 года Гороскоп Водолей на 27 января 2023 года Гороскоп Козерог на 27 января 2023 года Гороскоп Весы на 27 января 2023 года Гороскоп Дева на 27 января 2023 года









Как спортсмены создают свой имидж



Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью. Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. История финалов Кубка Гагарина



За всю историю Континентальной хоккейной лиги обладателями Кубка Гагарина становились семь команд. Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ



С 26 по 29 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.









