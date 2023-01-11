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Гороскоп на завтра 11 января 2023, среда



Самый точный гороскоп на среду 11 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 11.01.2023

Овен

Овнов ждет хлопотный день. Он может пройти для них в суете, пробуксовках или мелких размолвках. Возрастет зависимость от чужой помощи или от текущих профессиональных обязанностей. Велика вероятность срочных командировок, совещаний с подчиненными, руководством и бюрократическими инстанциями, контактов с различными сервисами и медицинскими учреждениями, технической поддержкой или службой доставки.

Телец

Сегодня Тельцы успешно преодолевают помехи на своем пути благодаря природному практицизму, а также оригинальному передовому мышлению и личным дружеским связям. У многих Тельцов будет возможность применить свои таланты в интеллектуальной сфере - например, в области программирования или обучения. Подходящий момент для контактов с текущими и бывшими коллегами-единомышленниками, включая зарубежных.

Близнецы

Темой дня для Близнецов могут стать семейные, жилищные или служебные заботы, а также некоторые медицинские нюансы. Чтобы не распылять свои силы и избегать ссор, важно контролировать свою импульсивность. Перед любым шагом стоит уточнить информацию, подготовить документы или согласовать критичные детали с заинтересованными людьми: сослуживцами, домочадцами, жильцами, представителями учреждений.

Рак

Сегодня звезды обещают Ракам дружелюбное и результативное общение, если оно идет в спокойной атмосфере. Разговоры на бегу или в нервозной хаотичной обстановке окажутся менее конструктивными. Потенциально проблемны любые поездки, включая срочные и вынужденные. Лучшие стороны этого дня: полезная информация, возможность получить профессиональную подсказку или посоветоваться со своим старым другом.

Лев

Сегодня внимание Львов могут целиком поглотить «мелочи жизни», которые в данный момент отнюдь не являются для них пустяками. Возможно, это будут критичные детали денежных взаиморасчетов, тонкости покупки лекарств или нюансы оказания платных услуг. День может раскрыть некоторые неприятные подробности прошлого - например, ошибки в проведенных ранее процедурах или в сопутствующей им документации.

Дева

Сегодня Девам важно не только использовать хорошие грани ситуации (возможность конструктивного дружеского общения, творческих размышлений, литературной, научной и программистской работы, подробного изучения нужных документов), но и ловко огибать ловушки и контролировать импульсивные порывы. Если последние начнут преобладать, то участятся досадные пробуксовки, возрастет нервозность или травматизм.

Весы

Сегодня Весам лучше уйти в тень и заняться прозаическими деталями своей повседневной жизни. Внимания может требовать здоровье, жилье, домашнее хозяйство, скрытая сторона бизнеса, архив данных или комплекс текущих материальных дел. Возможно, возникнет нужда в медицинской информации или технической поддержке. Это подходящий момент для семейного, служебного или дружеского приватного совещания.

Скорпион

Сегодня наиболее стабильный режим для Скорпионов - общение со старыми знакомыми. Им будет легко наладить контакт с прежними друзьями, соседями и коллегами, поделиться с ними своими мыслями или узнать от них подробности прошлого. Наиболее проблемной областью станут поездки - особенно по срочным делам, вызванным теми или иными недоработками. Не исключено, что они будут сопряжены с некоторым риском.

Стрелец

Сегодня на первом месте у Стрельцов могут оказаться темы работы, ресурсов, здоровья или мелких полезных услуг. Многим Стрельцам придется теснее обычного контактировать со своими помощниками или сервисами, обеспечивающими им поддержку, в том числе компьютерную. Возможны минуты нервозности, мелкие ссоры. В совещаниях этого дня могут активно подниматься финансовые, медицинские и иные темы прошлого.

Козерог

Этот день обещает Козерогам много полезной подробной информации из близких или отдаленных источников, включая архивы. Возможен особый интерес к медицинской или научно-прикладной тематике, полезным инструкциям и руководствам. Нужна аккуратность в применении советов на деле: возможны мелкие неудачи и даже травмы. Также этот день сулит много помех в дороге, особенно на старых забытых маршрутах.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит сосредоточиться на уязвимых и слабых сторонах интересующего их явления. День дает много полезной информации относительно профилактики болезней, поддержки компьютерной безопасности, мелкого ремонта вещей. Самыми ценными могут стать не новые, а архивные данные, а также беседы со старым другом. Нужна аккуратность в прикладных работах и процедурах: вероятны помехи и осечки.

Рыбы

Рыбам важно следовать удачным тенденциям дня и уходить от проблемных. Для этого им необходимо и достаточно избегать сложных тем в деловом и домашнем общении: если они будут задеты, размолвки неизбежны. Также не стоит пытаться переводить конструктивное общение в экспресс-сотрудничество. В эти сутки полезны беседы со старыми знакомыми: давними друзьями, бывшими партнерами, коллегами или клиентами (Rambler/гороскопы).









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