Гороскоп на завтра 19 января для всех знаков зодиака



Самый точный гороскоп на завтра 19 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на завтра 19.01.2023



Овен



Сегодня Овнам лучше заниматься вчерашними делами, по возможности, не откладывая их на вечер. Стоит помнить, что этот день располагает к некоторой рассеянности и идеализму. Можно стать жертвой ложных воспоминаний, столкнуться с путаницей или погнаться за старой несбыточной мечтой вместо новой реальной цели. К ночи стоит свернуть лишнюю суету, не помешает уточнить контакты и приоритеты на завтра.



Телец



Сегодня Тельцам не стоит браться за принципиально новые задачи, а также заниматься слишком сложной работой, требующей повышенной сосредоточенности и усидчивости. Одним из лучших решений в этот день станет отказ от делового расписания и переход на свободный режим. Хорошо заниматься той частью дел, что допускает полет фантазии и не связана с личной ответственностью. К ночи возможны вести издалека.



Близнецы



Сегодня у Близнецов есть время для дополнительного развития важных для них взаимных симпатий и выгодных деловых партнерств, но им не стоит затягивать инициативы в этом направлении до вечера. Не исключено, что в конце дня будет утрачена легкость мышления и общения, появится повод для подозрительности и усиления предосторожностей. Стоит помнить, что этот день может затянуть в омут старых иллюзий.



Рак



В этот день Ракам не повредят дотошность и аккуратность. Не стоит всецело полагаться на собственную память и интуицию, слепо верить чужим советам или подсказкам. Небрежное отношение к деталям может отразиться на успехе лечебных мероприятий или на эффекте проводимых работ. Если вы ждете известий из инстанций или от важных для вас людей, учтите, что они могут задержаться до ночи или до завтра.



Лев



Сегодня звезды не советуют Львам браться за важные дела, так как удача может обойти их стороной или в любой момент их покинуть. У многих Львов может активно работать их креативная фантазия, но не будет энергии для конкретных действий. Не рекомендуется увлекаться физическими нагрузками. В зависимости от ситуации и самочувствия это подходящий день для умеренной активности или для полного отдыха.



Дева



Сегодня Девам стоит учитывать вероятность иллюзий, способных увести их в сторону от истины или от реальности. Возможно, будут не до конца честными отношения с деловыми партнерами, домочадцами или близкими людьми. Многие Девы, искренне настроенные на корректное общение, могут не замечать чужих скрытых маневров. Если в этот день вас одолеют те или иные сомнения, ясность мысли вернется ближе к ночи.



Весы



Сегодня Весам стоит приготовиться к небольшим загадкам или недоразумениям, которыми могут сопровождаться их путешествия, контакты или поиски. Звезды советуют относиться к происходящему с долей юмора. В этот день лучше избегать больших нагрузок и новых активных начинаний. Вечером ваши мысли могут плотнее занять дела семейные и бытовые. Если ваш день прошел в дороге, к ночи лучше вернуться домой.



Скорпион



Скорпионам сегодня не помешает удвоить осмотрительность в текущих делах, включая материальные. Возрастет вероятность случайной ошибки, небрежности, недосмотра или прямого обмана. Это не самый подходящий момент для открытия бизнеса, для заключения сделки, особенно за рубежом, а также для шоппинга или попытки пристроить старые вещи. Информация, заслуживающая доверия, ожидается ближе к полуночи.



Стрелец



Стрельцам сегодня стоит либо свернуть активность, либо стать осмотрительнее. Вплоть до вечера сохранится вероятность сомнительных ситуаций, в которые они могут попасть из-за чужого коварства или своей собственной доверчивости. Многие Стрельцы рискуют стать жертвой своего идеализма, лени или привязанности к прошлому. Если допущен критичный промах, лучше отложить оценку ущерба до ночи или до завтра.



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам избегать чрезмерной увлеченности: она может завести их в тупик и исчерпать их силы. Есть смысл поберечь здоровье. Полезно устроить себе «ментальный детокс», отменив контакты и остановив поток раздумий: нужные вести и дельные мысли все равно придут лишь в конце дня. Хорошо отдохнуть, побыть на природе, найти время для несложных лечебно-профилактических процедур.



Водолей



Сегодня Водолеи могут не так строго придерживаться своих принципов и программ. Этот день помогает расслабиться и позволяет снизить требования, но также он может размыть горизонты и заставить фантазировать. В любом мероприятии будет естественным переход от официальной к неформальной части. Лучше не строить точных планов, отложить работу с документами, планирование, аналитику, целевые контакты.



Рыбы



В этот день Рыбам стоит остерегаться иллюзий, идеализма и доверчивости, а также своей и чужой небрежности. Может подвести сентиментальность, рассеянность, игра воображения. Легко выбрать неверный темп, сомнительную цель или ложное направление. В трудных случаях стоит бояться коварства, подстроенных ловушек. Не стоит надеяться на точные сведения: скорее всего, они станут доступны не ранее вечера (Rambler/гороскопы).



















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