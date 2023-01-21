Гороскоп на завтра - мужчина и женщина



Самый точный гороскоп на субботу 21 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 21.01.2023



Гороскоп Овен на завтра



Сегодня Овнам стоит махнуть рукой на прошлое и смотреть только в будущее – вы уже слишком долго томитесь с ностальгии. Несмотря на выходной день, полезно работать. Но не увлекайтесь – отдых очень важен. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует включить интуицию на полную мощность – она поможет вам предвидеть ошибки и проблемы и решать их на этапе зарождения.



Гороскоп Телец на завтра



Сегодня Тельцам придется туго – нужно контролировать свое настроение, а оно в этот день, как американские горки – то безумно высокое, то очень низкое. Именно оно может подпортить отношения, так что будьте с ним осторожнее. Сейчас вы можете показать всем вокруг, на что способны, так что беритесь за сложные дела. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не топтаться на одном месте – идите вперед смело и быстро.



Гороскоп Близнецы на завтра



Сегодня Близнецам не стоит даже думать о работе – пусть этот день будет полноценным выходным. Только вот настроение сейчас будет желать лучшего – ваши мрачные мысли не будут давать покоя. Так что проводите больше времени с близкими – они отвлекут от негатива. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует заводить знакомства – они будут очень выгодными.



Гороскоп Рак на завтра



Сегодня Раки будут зависеть от настроения окружающих. Но не стоит нарушать свои принципы, подстраиваясь под всех. Отличный день, чтобы знакомиться – сейчас можно встретить хороших друзей или даже будущую любовь. Только не доверяйте сразу – нужно проверить людей временем. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует попридержать свои грандиозные идеи – не пришло время их осуществлять.



Гороскоп Лев на завтра



Сегодня Львам стоит следить за самочувствием – иммунитет стремится к нулю, и это явно отразится на вашем здоровье. Так что самое время начать пить витамины и одеваться потеплее. Несмотря на выходной день, придется поработать, и это будет здорово портить настроение. Старайтесь закончить все быстрее, чтобы посвятить оставшееся время отдыху. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует соглашаться на нестандартные предложения – они принесут успех.



Гороскоп Дева на завтра



Сегодня Девам не дают покоя мысли о прошлом – они то и дело отвлекают от действительно важных задач. Избавляйтесь от них с помощью разговоров – вываливайте все собеседнику, после этого они не будут иметь над вами власть. В этот выходной придется поработать, но это будет вам на руку – сможете укрепить карьеру. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует больше думать о деталях – они могут подпортить дела.



Гороскоп Весы на завтра



Сегодня Весам придется бороться с негативными мыслями – они заполонят вашу голову. И чтобы прогнать их оттуда, нужно больше разговаривать и находиться в окружении близких людей – это точно поможет. Полезно подумать о будущем – планы могут стать реальностью уже скоро. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует искать смысл в каждом событии – сможете ответить на многие важные вопросы.



Гороскоп Скорпион на завтра



Сегодня Скорпионы будут всеми силами оттягивать время – заниматься важными делами не захочется от слова совсем. Звезды советуют все же взяться за них в первой половине дня, а уже во второй расслабляться – сходить туда, где никогда не были. Новые впечатления и эмоции будут радовать вас еще долго. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона рекомендует не бояться перемен – они изменят вашу жизнь только в лучшую сторону.



Гороскоп Стрелец на завтра



Сегодня Стрельцам стоит избавиться от багажа прошлого – очень важно отказаться от хлама, мыслей и людей, которые тормозят ваше развитие. Это будет непросто, но если вы хотите двигаться вперед, то необходимо. А после можно строить планы на будущее – совсем скоро они станут реальностью. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует задавать вопросы, некоторые ответы перевернут вашу жизнь.



Гороскоп Козерог на завтра



Сегодня Козерогам придется бороться со своими же негативными мыслями – они заполонят вашу голову и не дадут и шанса провести этот выходной расслабленно. Избавляйтесь от них с помощью разговоров с близкими – только это будет настраивать вас на оптимизм. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует браться за новые задачи – в них вы добьетесь успеха.



Гороскоп Водолей на завтра



Сегодня Водолеям захочется посвятить себе больше времени, но работа будет мешать этому желанию. Да-да, в этот выходной придется поработать. Только не уходите в дела с головой, время от времени берите тайм-ауты. Будет много негативных мыслей, и с ними придется бороться разговорами – близкие перенастроят вас на позитивную волну. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует подвести итоги и наметить планы на будущее.



Гороскоп Рыбы на завтра



Сегодня Рыбам придется толковать символы, которые будут скрыты в совершенно обычных вещах. Интуиция будет помогать в этом, так что прислушивайтесь к ней почаще. Порадуйте себя в этот выходной – возьмитесь за те дела, которые приносят вам удовлетворение и поднимают самооценку, у вас будет на них время. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует давать отпор негативным мыслям с помощью разговоров – они поднимут настроение (Rambler/гороскопы).



















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