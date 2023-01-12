Самый точный гороскоп на 12 января 2023 года



Самый точный гороскоп на четверг 12 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 12.01.2023



Овен



Сегодня Овнам стоит уделить внимание персональным контактам с нужным им человеком - например, с личным помощником, непосредственным начальником или с представителем высшей профессиональной инстанции. Именно с ним лучше дотошно прояснять ключевые детали, особенно если оформляются документы и корректируется официальный статус. День важен для тех, кто меняет работу, проходит тест или медкомиссию.



Телец



Сегодня Тельцы могут рассчитывать на удачный день. Сложные стороны ситуации часто будут оставаться для них на втором месте, а положительные выходить на первый план. Возникающие вопросы звезды советуют улаживать лично, по возможности делая выбор в пользу старых знакомых. Велика вероятность получить моральную или профессиональную поддержку от далекого коллеги, от бывшего попутчика или наставника.



Близнецы



Сегодня залогом успеха для Близнецов остаются конструктивное мышление и внимание к практическим деталям. Им желательно быть аккуратнее и соблюдать азы безопасности. Не помешает подстраховка в виде помощи от конкретного лица, обладающего житейским или профессиональным опытом в нужной сфере. Возможно, таким человеком станет «коллега по несчастью», врач, специалист по ремонту или один из родителей.



Рак



Ракам стоит пользоваться выгодными моментами этого дня, если они заинтересованы в обсуждении сложной критичной темы с конкретной персоной - особенно со своим давним партнером или противником, а также с представителем некого большого сообщества или профессиональной структуры. Даже если собеседник окажется не слишком откровенным и не очень разговорчивым, многие вещи будут понятны без лишних слов.



Лев



Сегодня в зоне внимания Львов могут оставаться мелочи повседневной профессиональной работы, тонкости получаемых услуг и бытовых забот, а также детали лечения, ремонта, технической поддержки, поиска нужных мелочей и сопутствующих расходов. Хорошо исправлять в этот день остаточные недочеты и погрешности. Звезды советуют решать возникающие проблемы лично или обращаться за помощью к конкретным людям.



Дева



Этот день помогает Девам сохранять базовое присутствие духа, но не обещает им легкости и беспечности. К счастью, подобный настрой идет им на пользу: они остаются уверенными в себе реалистами, не теряют таланта критически мыслить, сосредоточены и дотошны в важных для них делах. Многие Девы хорошо чувствуют себя в сложной роли и готовы конструктивно общаться на трудные темы, в том числе с детьми.



Весы



Сегодня звезды советуют Весам отказаться от лишней внешней активности - например, от интенсивного партнерства или от шагов напоказ. Этот день подходит для погружения в свою частную жизнь, особенно в дела семейные и бытовые, для уборки и мелкого ремонта вещей, приватного общения с домочадцами и целенаправленной поправки своего здоровья. Не помешает подумать о прошлом или побывать в забытых местах.



Скорпион



Для Скорпионов настроения этого дня достаточно гармоничны, а ситуации не вызывают особого дискомфорта. Наоборот, многие представители знака почувствуют себя в своей психологической стихии и смогут извлечь для себя из текущего момента определенную пользу. Возможно, жизнь убедительно подтвердит их ожидания или прежние расчеты, правильность их взглядов или предпринятых в критический момент действий.



Стрелец



Сегодня звезды советуют Стрельцам сохранять концентрацию на темах работы, здоровья и услуг, материального снабжения или программного обеспечения. Для достижения целей может стать критичным взаимопонимание с конкретным лицом - например, с помощником, секретарем, бухгалтером, врачом, налоговым инспектором или специалистом в другой сфере. Приоритет практической пользы снимет часть разногласий.



Козерог



События этого дня поддерживают базовую уверенность Козерогов в себе и своих взглядах, даже если практика у них не всегда сходится с теорией. Им желательно чаще доверять своим старым знаниям и порожденному ими чутью. К хорошим сторонам этих суток можно отнести реализм, проницательность и дотошность, а к отрицательным некоторый негативизм, который может выражаться в скепсисе или в злопамятности.



Водолей



Сегодня внимание Водолеев может удерживать некая тайна или критичная тема, в которой им нужно глубже разобраться. Большое значение при этом могут иметь скрытые детали, ради понимания которых они активизируют весь свой исследовательский инструментарий, включая старые связи. Среди актуальных тем может оказаться попытка переосмысления прошлых провалов, поиск причин сбоя или хронического недомогания.



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам ценить свои дружеские и профессиональные отношения с отдельными людьми, созданные в прошлом. Именно они могут оказаться той нитью, что вернет их в прежнее сообщество или в старую профессию, удержит их в нужных кругах, подтвердит их таланты, достижения или добрую репутацию. В зависимости от обстановки ценным другом может стать прежний работодатель, коллега или клиент (Rambler/гороскопы).



















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