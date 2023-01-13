Самый точный гороскоп на 13 января 2023 года



Самый точный гороскоп на пятницу 13 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 13.01.2023



Овен



Сегодня в разносторонних связях Овнов с внешним миром есть грани гармоничные и проблемные. Будет мало сложностей там, где царят дружба и симпатия, изжиты взаимные претензии и нет нужды согласовывать мнения. Сложнее всего диалог с официальной структурой, профессиональной или бюрократической инстанцией, а также с отдельными коллегами и руководством: здесь Овнов могут подвести возросшие амбиции.



Телец



Тельцам сегодня важно ладить с окружением, включая рабочее и дружеское, официальное и неформальное. От этого зависит карьерный успех, профессиональный рейтинг и репутация, качество помощи и услуг, расположение руководства, подчиненных, персонала, клиентуры, иностранных коллег. Не помешает знание азов дипломатии, этикета и права: это поможет конструктивно уладить нюансы с общением и документами.



Близнецы



Близнецам день сулит много хорошего. Его главный дар - удобная «система координат»: придерживаясь ее, им будет легко грамотно выстраивать свою стратегию в любой ситуации. Это поможет быть увереннее и в деловых, и в личных контактах. Однако будут и некоторые проблемы: возможно, придется обсуждать неприятные практические детали, без которых нельзя окончательно подвести черту под сложным периодом.



Рак



Сегодня Ракам стоит дипломатичнее выстраивать отношения в семье и браке, а также с партнерами, конкурентами, коллегами и начальством - особенно если речь идет о власти, правах или авторитете. Если создать напряженную атмосферу, она добавит проблем на ближайшие месяцы. Поможет правовая грамотность, но для юридической консультации время не идеальное, и лучше обращаться к ней лишь в срочном случае.



Лев



Сегодня Львам важно не уходить от общения на актуальные темы, но иметь в виду его нюансы: не приветствуются легкомыслие и эмоциональность, зато похвальна лаконичность. Ожидаются заминки в поездках, важно просчитывать маршрут и тщательнее выбирать средства связи. Лучшие стороны дня - полезные новости, шанс расширить свой правовой или иной кругозор. Возможна работа с договором или инструкцией.



Дева



Сегодня Девам желательно мыслить более уравновешенно и объективно, но это не всегда удается им с первой попытки. Не исключено, что они зациклятся на своем мнении, упуская картину в целом. Договоренность или выбор будут достигнуты ими с некоторым трудом, при этом есть вероятность критичной ошибки и последующего пересмотра поспешно сделанного хода. Возможно, лучше взять паузу для оценки данных.



Весы



Сегодня Весам важно заинтересовать авторитетных людей, используя свои преимущества и искусно обращая в свою пользу недостатки. В этом им помогут их обаяние, дружелюбие, энергия и талант. Создать им проблемы может манера вести диалог или еще не снятое противоречие, обида, предубеждение - в этом случае лучше не провоцировать собеседника и обойти неприятную тему. Разговор будет иметь продолжение.



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам стать осмотрительнее в своем общении с людьми и в работе с документацией, а также быть осторожнее в пути. Во многих случаях этого будет достаточно, чтобы избежать проблем. Стоит помнить, что формально удачные моменты этого дня именно для вас могут быть чреваты подвохом. Возможно, позже вам потребуется коррекция маршрута, правка текста или перерасчет данных.



Стрелец



В этот день Стрельцам не помешает посмотреть на свои позиции и планы со стороны. Не стоит бояться критического взгляда и обижаться на него, особенно если он исходит от друзей или партнера. Доля критики и претензий станет острой, но полезной приправой к хорошим отношениям и успешному сотрудничеству. Она высветит оставшиеся проблемы, которые нуждаются в аккуратном закрытии - например, финансовые.



Козерог



Сегодня для Козерогов критичны партнерские и клиентские контакты, влияющие на их карьеру и бюджет. Возможно совещание, известие. Стоит следить за своей речью, чтобы не сказать о себе ничего лишнего или порочащего имидж. Избегая окончательных решений, важно не уходить от предварительных бесед: это пища для раздумий. Хорошо работать с черновиком договора или проекта. День значим для консультантов.



Водолей



Сегодня для Водолеев может представить интерес тема, связанная с путешествием, правом или образованием. У многих Водолеев появятся хорошие условия для действий, но им будет мешать незакрытая проблема, часто вызванная формальностями. Для полной уверенности может требоваться дополнительное исследование, время для проверки данных, подготовки текста, уточнения маршрута или восстановления документа.



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам уделять внимание правовым нюансам: именно они могут оказаться наиболее критичными. День подходит для постановки вопросов, но не обещает точных быстрых ответов. Вероятно, потребуется некоторое время для поиска юриста, сравнения вариантов или обработки данных. В любой сложной ситуации предпочтительнее временный компромисс, дающий время для консультаций или размышлений (Rambler/гороскопы).



















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