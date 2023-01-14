Самый точный гороскоп на 14 января 2023 года



Самый точный гороскоп на субботу 14 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 14.01.2023



Овен



Сегодня Овнам стоит идти навстречу людям, с которыми они хотят сберечь гармоничные отношения на будущее, включая свое нынешнее руководство. Это особенно важно для Овнов, покидающих кокон профессиональной системы и выходящих в свободное плавание фрилансерской карьеры. Лучше задействовать взаимные симпатии утром: вечером выше риск усиления негативных эмоций, активизации старых обид и предубеждений.



Телец



В этот день звезды советуют Тельцам строже придерживаться в своем поведении делового графика, основ профессиональной этики и предписанных обстоятельствами социальных ритуалов. Не помешает контроль над проводимыми работами, включая расчеты, оформление документов, выполнение лечебных и косметических процедур. Будьте готовы пойти на личную конфронтацию с кем-то, если того требует долг или ваше убеждение.



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам сохранять верность основным принципам, даже если в деталях от них приходится отступать. Не стоит радикально менять сценарий любовного свидания, регламент делового общения, привычную последовательность творческих работ. Расставив приоритеты, будет легче сохранять устойчивость при колебании между разными вариантами и при решении сложных задач, включая финансовые.



Рак



Сегодня звезды советуют Ракам не забывать о риске остаточных разногласий, способных усложнить завершение и без того непростой долгой истории. Возможна напряженность на фоне временно «зависшего» диалога. Чтобы снизить дискомфорт и поддержать равновесие интересов, желательно строже придерживаться заведенных порядков, законов и правил безопасности: технической, бытовой, финансовой и психологической.



Лев



Сегодня Львам стоит в любой ситуации оставаться дипломатами и сохранять дружелюбие. В контактах с нужными людьми лучше следовать проверенным сценариям и регламентам: чем сильнее задевает обсуждаемая тема, тем больше спокойствия добавит знакомый ритуал общения. Во многих случаях пригодится порядок в документах. В выигрышном положении окажутся Львы, ведущие свой архив работ, услуг или платежей.



Дева



Сегодня звезды советуют Девам полагаться не на свои желания, а на предписанный им обстоятельствами порядок действий. Хорошие ориентиры задаст текущий график работ, система врачебных рекомендаций, стандартная схема платежей, официальный рейтинг интересующих услуг, товаров или ценностей. Возможно, вам придется упорядочить свой список расходов или пока отказать в исполнении каких-то капризов детям.



Весы



Сегодня Весам желательно держаться в рамках своей проверенной системы приоритетов: она станет для них лучшей опорой, если у них сохраняются напряженные отношения с кем-то из значимых людей. Особенно ценен такой «спасательный круг» в общении с близкими и домочадцами, в жилищных, наследственных и семейных вопросах, а также в делах, связанных с интересами детей и в отношениях с партнером по браку.



Скорпион



Скорпионам не стоит забывать о вероятности тех или иных проблем, которые сегодня могут сопровождать их в любой обстановке. Не исключены осложнения психологического характера - например, тайная неприязнь со стороны кого-то из старых знакомых. Может подвести самочувствие. Разумнее отказаться в этот день от любых начинаний: велик риск оказаться в зависимой роли или положиться не на того человека.



Стрелец



Сегодня звезды не рекомендуют Стрельцам улаживать свои материальные вопросы при помощи друзей. Это не лучшее время для поиска спонсоров, платежеспособной клиентуры и партнеров по ведению доходного бизнеса. Если приходится взаимодействовать в связи с закрытием наболевшей старой проблемы - например, с возвратом давнего долга, - лучше ограничиться поставленной задачей и не выходить за ее рамки.



Козерог



Сегодня Козероги в одном шаге от неприятного поворота событий, способного негативно повлиять на их интересы - например, подпортить их профессиональную репутацию. Это может быть ошибка, допущенная в моменте, но возможна и расплата за прошлое. Важна подстраховка в виде стабильного бюджета, прочных симпатий или системной базы знаний. Не стоит вести переговоры, начинать дела и вступать в должность.



Водолей



Сегодня Водолеи стабильны в целом, но им может подпортить настроение чья-то тайная активность и закулисная интрига. Может насторожить поведение человека издалека или сюжет прошлого. Лучше отказаться от новых шагов, особенно на фоне нехватки данных: легко оказаться в уязвимой роли, стать жертвой чужих манипуляций или собственных неизжитых психологических комплексов (самое время с ними поработать).



Рыбы



Сегодня Рыбам не стоит закрывать глаза на проблемную зону в своем прошлом, так как она повлияет на дальнейшие события. Это могут быть неприязненные отношения с конкретным человеком, факты каких-то критичных неудач, те или иные стратегические просчеты в профессиональной, финансовой или правовой области. Если нельзя их исправить, стоит подумать, как обезопасить себя от их последствий на будущее (Rambler/гороскопы).



















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