Самый точный гороскоп на 15 января 2023 года



Самый точный гороскоп на воскресенье 15 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 15.01.2023



Овен



Сегодня звезды советуют Овнам взять паузу в общении с нужными людьми: не исключено, что даже самый гармоничный союз пострадает от налета односторонней или взаимной подозрительности или неприязни. Желательно избегать общения со старшими по возрасту и званию, если те не в духе. Вечер даст дополнительную пищу для размышлений о сложных вопросах. Не исключено вынужденное совещание или исследование.



Телец



Сегодня утром Тельцам не стоит нагнетать раздражительность из-а мелочей и заострять внимание на сложных моментах без веской причины - в противном случае вечером между ними и интересующими их людьми установится не самый гармоничный эмоциональный микроклимат и это не лучшим образом повлияет на их положение. Реагировать желательно лишь на принципиально важные разногласия, недоработки и недочеты.



Близнецы



Пока не настал вечер, Близнецы могут пребывать в творческом или ином кризисе, не видя однозначного выхода из круговорота событий или тупика в отношениях. Чтобы получить дополнительную информацию, им придется ждать конца дня: в это время они вряд ли получат ответы на все свои вопросы, но смогут сменить угол зрения или узнать полезные подробности, особенно если дело касается работы или здоровья.



Рак



Сегодня потенциально проблемными и коварными для Раков являются утренние часы, а общий период психологического или бытового дискомфорта может продолжаться для них вплоть до вечера. В это время звезды не советуют им обострять отношения и что-либо предпринимать. В конце дня проблемы не испарятся в одночасье, но появятся некоторые возможности - например, судьба даст шанс на продолжение диалога.



Лев



Для Львов этот день может стать не самым гармоничным. Возрастает вероятность уныния и временного ухудшения самочувствия, а также продолжения вынужденной зависимости от домашних, служебных или иных роковых обстоятельств. Если утром вам казалось, что они близки к финалу, вечером в них может наметиться новый этап. Возможна весть с работы или семейная беседа, заставляющая вновь в них погрузиться.



Дева



Пока не настал вечер, Девы могут регулярно сталкиваться с неудачами. В это время лучше воздержаться от лишней активности и новых инициатив, от покупок, продаж и финансовых операций. В конце дня на смену одним проблемам могут прийти другие, но большинство Дев станет удачливее и начнет лучше ориентироваться в заданных условиях. Возможен контакт из прошлого, не исключена поездка по старому маршруту.



Весы



Для Весов этот день может начаться с не самой гармоничной эмоциональной ноты - и не исключено, что она определит их общее самочувствие вплоть до вечера. Могут подпортить настроение домашние обстоятельства, отношения с конкретным человеком, недомогания физические или психосоматические. Это время тупика или неудачи в любых делах. В конце дня не помешает временная экономия эмоций и (или) ресурсов.



Скорпион



Сегодня Скорпионам не помешает стать внимательнее к своему самочувствию и личным нуждам, но не стоит чересчур быстро принимать решения. До вечера лучше ограничиться снижением суеты и общими мерами предосторожности. В конце дня станут яснее внешние обстоятельства, понятнее желания и возможности, начнет лучше работать чутье. Придет ожидаемое известие или нужная мысль, появится доступ к информации.



Стрелец



Стрельцам не стоит планировать на сегодня активное общение, социализацию, укрепление личных и деловых связей. По мере развития событий может расти потребность в уединении и скрытности, особенно с получением приватных вечерних известий. Не самая гармоничная атмосфера может царить в старой или вновь созданной группе, имеет смысл отложить встречу с коллегами, единомышленниками, целевой аудиторией.



Козерог



Козерогам желательно вплоть до вечера сохранять осторожность, чтобы не оказаться в неудачной для себя роли или ситуации. Неприятные сами по себе, промахи этого дня имеют дополнительную роковую особенность: их может быть трудно исправить. Не стоит контактировать с партнерами, руководством, клиентами и другими важными для себя людьми. Вечерние известия и контакты добавят материала для раздумий.



Водолей



Сегодня Водолеям во многом поможет боевое настроение. Сложных дел будет масса, но вы со всем справитесь. Не придется даже просить у кого-то помощи. Необычные ситуации откроют вам интересные возможности – быстрее воспользуйтесь ими, у них будет срок годности. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует быть мудрее и не спорить лишний раз – не тратьте силы и время на тех, кто вас не слышит.



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит смотреть только вперед – продумайте свое будущее до мельчайших подробностей. Все исполнится, если вы проложите верный маршрут до своих целей. Полезно узнавать что-то новое о своей профессии – это, конечно же, повлияет на вашу карьеру благотворно. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует меньше говорить и больше делать – пришло время действовать (Rambler/гороскопы).



















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