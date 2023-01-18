Самый точный гороскоп на 18 января 2023 года



Самый точный гороскоп на среду 18 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 18.01.2023



Овен



Этот день добавляет Овнам оптимизма и позволяет им действовать в новом перспективном направлении. Однако общая обстановка может быть не идеальной для важных начинаний. Звезды советуют ограничиться рядовыми мероприятиями и пока избегать ключевых шагов. Это хороший момент для совместных действий, для поддержки личных и деловых связей на основе общего мировоззрения. Важны дела и контакты за рубежом.



Телец



Сегодня Тельцам не стоит бояться задач, связанных с трудностями и приключениями. День добавит им «хорошего» управляемого авантюризма, гибкости, подвижности, находчивости, позволит преодолеть природную медлительность или недоверчивость. Может неожиданно удаться работа, которая кажется невыполнимой, связана с долей риска, тайны, экзотики, требует контакта с иностранцами или спортивного азарта.



Близнецы



Близнецов этот день приглашает к партнерским или командным действиям. Он позволяет обойтись без лишнего официоза, снять часть предосторожностей и перевести взгляд с прошлого на будущее. Лучше всего, если усилия будут проактивными, направленными на быстрый рост или расширение перспектив. Это хороший момент для развития контактов за рубежом, основанных на деловом интересе или на личной симпатии.



Рак



Сегодня звезды предлагают Ракам включиться в поток повседневных насущных дел и не бояться в них скуки. Наряду с проверенной основой (например, старой инструкцией, программой лечения или тренировок) в них появляются новые увлекательные пункты, способствующие расширению познаний или карьерному росту. Надежный базовый алгоритм в сочетании с новой мотивацией помогут легко справиться с любой задачей.



Лев



Обстоятельства этого дня подскажут Львам легкий, увлекательный и гарантированно удачный образ действий. Смогут ли они активно им воспользоваться, зависит от их личных возможностей в моменте - например, текущего самочувствия или списка обязанностей. Не исключено, что им придется пока отодвинуть приятные занятия и бурный прогресс на второе место, а на первом оставить долг, осторожность или аскезу.



Дева



Ситуации этого дня приглашают Дев к несколько авантюрному, но все же упорядоченному и организованному образу действий, в котором импровизация и доля риска сочетаются с ясным планом и проработкой деталей. Хорошо заниматься оптимизациями и небольшими расширениями в своем текущем укладе, совершать перестановки в своем временном или постоянном жилище, в гараже, офисе или на производственной площадке.



Весы



Этот день станет для Весов легким, интересным, динамичным, приятным и продуктивным - при условии, что они будут не слишком поглощены своей частной жизнью, им не начнет чинить препятствия их текущее настроение или самочувствие. Помешать им наслаждаться новыми возможностями может инерция прошлого, зависимость от дома или близких, от бытовых привычек, профессиональных или семейных обязанностей.



Скорпион



Сегодня Скорпионам желательно проявить побольше гибкости в своих текущих делах: от этого может зависеть успех сделки, прогресс в выполняемых работах, удачная покупка или продажа, результативность путешествия и даже спокойствие в доме. Многим Скорпионам поможет трудный опыт последних месяцев - если они достаточно тренировались, усердно работали над своими ошибками и усвоили полученные уроки.



Стрелец



Сегодня у Стрельцов будет достаточно энергии, чтобы активно преследовать свои цели и выгодно сотрудничать с другими людьми. Многих представителей знака будет мощно мотивировать новая цель и творческая идея, благодаря которой они планируют раскрыть свои таланты, расширить возможности и получить признание. В своих действиях им не стоит забывать про имеющиеся параллельные и альтернативные варианты.



Козерог



Сегодня Козерогам не стоит быть пассивными и инертными. Этот день позволяет им стать отчасти авантюристами, неожиданно легко взяться за экзотичное для них дело и добиться в нем определенного мотивирующего успеха. Важным источником вдохновения могут стать грандиозные домашние планы - но не исключено, что часть Козерогов сделает своей целью не благоустройство родных пенатов, а успех вдали от дома.



Водолей



Сегодня Водолеям не стоит предаваться пессимистичным мыслям. Обстоятельства этих суток приглашают их взбодриться, смотреть вперед веселее и предпринять конструктивный шаг ради исполнения своих желаний, используя для этого и старые инструменты, и новые хорошие возможности. Это подходящий день для физической разминки, пребывания на природе, романтического мероприятия, участия в коллективной акции.



Рыбы



Сегодня Рыбам не стоит быть чересчур нерешительными - достаточно лишь разумной доли осторожности, надежной подстраховки, хорошего плана или ясной инструкции. Этот день позволяет им эффективно поработать на свои новые цели, связанные с продвижением идей или заработком. Важно избегать слишком масштабных акций, чрезмерной увлеченности, азарта, выхода за границы намеченного, а также начинаний с нуля (Rambler/гороскопы).



















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