Точный гороскоп на понедельник 16 января 2023 года



Самый точный гороскоп на понедельник 16 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 16.01.2023



Овен



Этот день Овнам стоит начать с уточнения текущих планов, подготовки нужных данных, деловых звонков или коротких совещаний. Нужна дальновидность в работе с финансовыми документами, в налоговых и страховых вопросах: погрешности могут отразиться на будущем. Одной из важных тем может быть управление общими или заемными ресурсами, получение задержанных выплат или перерасчет финальных компенсаций.



Телец



Сегодня у Тельцов возможны проблемы в социальных контактах: они не отменяются, но затрудняются. Не стоит рассчитывать на дружескую симпатию: если есть принципиальные разногласия (например, профессиональные), она будет недостаточно веским аргументом. В личных отношениях не исключена дистанция или временное охлаждение чувств. Добавить проблем может нестандартная реакция Тельцов на чужое поведение.



Близнецы



Для Близнецов день может начаться с уточнения деталей, необходимых для выполнения обязанностей, лечения или ведения хозяйства. Он подходит для углубленной работы с документами с целью исправления недочетов. Не исключены приватные беседы с бывшими коллегами или подчиненными. Возможно, придется связаться с налоговой инспекцией, профессиональным или иным архивом. Вероятны мелкие открытия и сюрпризы.



Рак



Сегодня звезды советуют Ракам быстрее откликаться на предложение разговора, особенно повторного или связанного с обсуждением деталей прошлого. Чем раньше он будет начат, тем продуктивнее окажется. Не стоит упускать возможность побеседовать с конкретной нужной вам персоной: не исключено, что через несколько дней она исчезнет из зоны вашей досягаемости или станет менее расположена к диалогу с вами.



Лев



Внимание Львов сегодня может оказаться поглощено домашними делами, хозяйственными или служебными насущными хлопотами, а также вопросами лечения, гигиены или разбора старого хлама. Еще одной важной темой могут стать значимые отношения (семейные, партнерские, профессиональные, дружеские или супружеские): вероятно, в них придется яснее очертить границы допустимого или уточнить обязанности сторон.



Дева



Сегодня наиболее информативным для Дев окажется утро. Именно в это время им лучше изучать новости, восстанавливать контакты с далекими друзьями, обдумывать вчерашние впечатления, возвращаться к исследованиям, работать с документами или текстами. Не исключены неожиданные вынужденные поездки - в этом случае стоит заранее учесть риск связанных с ними сюрпризов и задержек, тех или иных ограничений.



Весы



Сегодня звезды советуют Весам заниматься хозяйственными и материальными вопросами, делая акцент на экономии, аскезе или расчистке пространства от накопившегося хлама. Это не самый удачный момент для покупки новинок, зато может продвинуться проект продажи подержанных вещей - например, через друзей или через популярные сетевые площадки. Возможны приватные беседы с домочадцами или старыми знакомыми.



Скорпион



Скорпионам не стоит откладывать на вечер интеллектуальную работу, значимые контакты и поиск жизненно важной информации. Наиболее сложна эмоциональная сторона общения, к которой могут добавиться бытовые, профессиональные или финансовые нюансы. Многим Скорпионам придется чтить формальности, контролировать свои привычки или чувства, согласовывать расходы, разделять территорию или держать дистанцию.



Стрелец



Сегодня для Стрельцов могут представить интерес приватные контакты. Среди актуальных тем дня особое внимание способны привлечь детали, связанные с финансовыми и другими архивами, резервами, налогами, старыми вещами. Возможны временные материальные затруднения или ситуации психологического дискомфорта. Не исключены сюрпризы и вынужденные задержки при попытке получить помощь, в том числе дружескую.



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам быть открытыми к размышлениям и разговорам о будущем, но отказаться от конкретных шагов в этом направлении. Стоит повременить с инвестицией, взносом в новый проект, системным проактивным экспериментом, покупкой впрок, с выбором друзей или началом романа. Лучше отдать в эти сутки долг прошлому, если он еще не закрыт, или избавиться от ставшего ненужным резерва.



Водолей



Сегодня для Водолеев велика вероятность неудач, если они пытаются проявить инициативу, подняться выше в иерархии, вызвать симпатию, получить должность, деньги, права или официальное признание. Для них актуальны сознательные ограничения: диета, дисциплина, скромность, контроль над привычками, чувствами, аппетитами, расходами и амбициями. Пригодится информация из прошлого или из надежного источника.



Рыбы



Рыбам стоит начать этот день с поиска свежей информации или повторного изучения вчерашних событий. Источником новостей могут стать старые друзья или забытые сетевые площадки. Не стоит откладывать на вечер контакты и поездки, но лучше не рассчитывать в них на полную удачу: вероятны те или иные лимиты, запреты, отказы. Возможно, вам не удастся приобрести нужную вещь или свободно выразить чувства (Rambler/гороскопы).



















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