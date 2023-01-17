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Точный гороскоп на вторник 17 января 2023 года



Самый точный гороскоп на вторник 17 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 17.01.2023

Овен

Сегодня миг удачи или вспышка позитивных эмоций ожидает Овнов ближе к ночи. Не стоит пропускать этот момент, так как он может не повториться (особенно если вы рождены в марте). Стоит подумать о переносе на вечернее или ночное время занятий, требующих вдохновения и эмоционального подъема. Основная часть дня может быть связана с тем или иным ограничением, приватным делом, закрытием сюжетов прошлого.

Телец

Сегодня Тельцов могут обескураживать трудности взаимопонимания, но многим из них все же удастся обойти препятствия и найти тот путь, на котором возможно согласие. В случае формальных разночтений может выручить сходство личных взглядов и убеждений. Также в этот день вполне реальна моральная поддержка со стороны третьего лица, обладающего профессиональным авторитетом или богатым житейским опытом.

Близнецы

Основная часть дня вынудит многих Близнецов заниматься повседневной рутиной. К счастью, часто они будут сами заинтересованы в выполнении поставленных задач и смогут заниматься ими не без исследовательского азарта. Близнецам, которые сумеют сохранить к вечеру некоторый резерв энергии, судьба может преподнести ценный подарок - например, приглашение во влиятельную компанию или перспективный проект.

Рак

Сегодня возможности Раков ограничены, но у них имеются определенные способы обойти выставленные границы. Многим Ракам поможет в этом их богатая природная фантазия, возросшая чувствительность или творческая интуиция: именно к одному из этих талантов они будут прибегать, сталкиваясь с формальными ограничениями. В сложных отношениях с другими людьми большую роль сыграет сходство выстраданных личных мировоззрений.

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам делать ставку на везение: оно непременно посетит их, но слишком поздно, чтобы можно было что-то предпринять прямо сегодня. Однако им не помешает быть внимательнее к дарам судьбы, которые могут посыпаться на них в конце дня: это те самые вестники удачи, которые определят их достижения в ближайшие месяцы. Возможно, это будет весть издалека, надежда или озарение.

Дева

Сегодня успехи Девы зависят от их готовности смириться с обстоятельствами и принять те условия, которые предлагает в данный момент судьба. Бюрократические и другие барьеры скомпенсируются для них правом играть привычную роль или поддерживать контакт со значимым для себя человеком. Например, для Девы-родителя в этот день может оказаться чрезвычайно ценной возможность оставаться на связи с ребенком.

Весы

Весы вплоть до вечера могут испытывать те или иные затруднения - например, быть временно ограничены в средствах или переживать неудачный для себя психологический период. Возможна зависимость от семейных уз, от текущих домашних обстоятельств или от незакрытых сюжетов прошлого. Ближе к ночи в их окружении переменится в лучшую сторону микроклимат, и может произойти позитивное мотивирующее событие.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется мириться с заданными извне рамками, особенно в своем доме или в значимых отношениях. Звезды советуют не роптать на судьбу и тренировать выдержку: не исключено, что происходящие в данный момент события не предел, и в будущем условия станут жестче, особенно психологически. Для облегчения нагрузки стоит использовать отдушину - например, общение с близким по духу человеком.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов проблематичен прогресс в любых делах. Основную часть этого дня им придется провести в молчании, одиночестве или за приватными занятиями, в которые не рекомендуется посвящать посторонних. Появится время оценить финансовую ситуацию, разобраться с некоторыми деталями прошлого, с нюансами здоровья или духовной жизни. Всплеск позитива не за горами, но ожидается ближе к полуночи.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам оставаться реалистами, но бороться с чрезмерным пессимизмом. Если не хватает средств или раздражает пауза в делах, главное - не терять надежду: ситуация уже начинает меняться. Стоит ценить полученные от жизни уроки, именно благодаря им у вас сейчас блестящая интуиция. В конце дня лучше не поддаваться внезапному азарту, а отложить осуществление идей на завтра.

Водолей

В этот день Водолеям не стоит рассчитывать на прогресс в своих делах и на исполнение своих капризов. Не исключено, что они окажутся ограничены даже в законных правах или элементарных нуждах. День усиливает вероятность разочарований. Возможна проверка на духовную стойкость или профессиональную принципиальность. Важно иметь внутреннюю опору или тайную поддержку. К ночи ожидается всплеск надежд.

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо учитывать строгие правила, заданные обстоятельствами. Они не так уж важны, если вы домосед или заняли пассивную позицию, но вам придется с ними считаться, если вы в пути, социально активны, ведете поиски. Обойти запрет или отложить заведомо неудачный маневр поможет друг или интуиция. Обратите внимание на вечерние события: возможно, это ваш шанс повысить благосостояние (Rambler/гороскопы).









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