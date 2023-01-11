Гороскоп Козерог на 11 января 2023 года

Гороскоп на 11 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 11.01.2023



Козерог



Этот день обещает Козерогам много полезной подробной информации из близких или отдаленных источников, включая архивы. Возможен особый интерес к медицинской или научно-прикладной тематике, полезным инструкциям и руководствам. Нужна аккуратность в применении советов на деле: возможны мелкие неудачи и даже травмы. Также этот день сулит много помех в дороге, особенно на старых забытых маршрутах (Rambler/гороскопы).