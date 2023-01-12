Гороскоп Козерог на 12 января 2023 года

Гороскоп на 12 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 12.01.2023



Козерог



События этого дня поддерживают базовую уверенность Козерогов в себе и своих взглядах, даже если практика у них не всегда сходится с теорией. Им желательно чаще доверять своим старым знаниям и порожденному ими чутью. К хорошим сторонам этих суток можно отнести реализм, проницательность и дотошность, а к отрицательным некоторый негативизм, который может выражаться в скепсисе или в злопамятности (Rambler/гороскопы).