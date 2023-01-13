Гороскоп Козерог на 13 января 2023 года

Гороскоп на 13 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 13.01.2023



Козерог



Сегодня для Козерогов критичны партнерские и клиентские контакты, влияющие на их карьеру и бюджет. Возможно совещание, известие. Стоит следить за своей речью, чтобы не сказать о себе ничего лишнего или порочащего имидж. Избегая окончательных решений, важно не уходить от предварительных бесед: это пища для раздумий. Хорошо работать с черновиком договора или проекта. День значим для консультантов (Rambler/гороскопы).