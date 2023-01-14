Гороскоп Козерог на 14 января 2023 года

Гороскоп на 14 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 14.01.2023



Козерог



Сегодня Козероги в одном шаге от неприятного поворота событий, способного негативно повлиять на их интересы - например, подпортить их профессиональную репутацию. Это может быть ошибка, допущенная в моменте, но возможна и расплата за прошлое. Важна подстраховка в виде стабильного бюджета, прочных симпатий или системной базы знаний. Не стоит вести переговоры, начинать дела и вступать в должность (Rambler/гороскопы).