Гороскоп Козерог на 15 января 2023 года

Гороскоп на 15 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 15.01.2023



Козерог



Козерогам желательно вплоть до вечера сохранять осторожность, чтобы не оказаться в неудачной для себя роли или ситуации. Неприятные сами по себе, промахи этого дня имеют дополнительную роковую особенность: их может быть трудно исправить. Не стоит контактировать с партнерами, руководством, клиентами и другими важными для себя людьми. Вечерние известия и контакты добавят материала для раздумий (Rambler/гороскопы).