Гороскоп Козерог на 16 января 2023 года

Гороскоп на 16 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 16.01.2023



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам быть открытыми к размышлениям и разговорам о будущем, но отказаться от конкретных шагов в этом направлении. Стоит повременить с инвестицией, взносом в новый проект, системным проактивным экспериментом, покупкой впрок, с выбором друзей или началом романа. Лучше отдать в эти сутки долг прошлому, если он еще не закрыт, или избавиться от ставшего ненужным резерва (Rambler/гороскопы).