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Гороскоп Козерог на 17 января 2023 года



Гороскоп на 17 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.

Самый точный гороскоп на 17.01.2023

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам оставаться реалистами, но бороться с чрезмерным пессимизмом. Если не хватает средств или раздражает пауза в делах, главное - не терять надежду: ситуация уже начинает меняться. Стоит ценить полученные от жизни уроки, именно благодаря им у вас сейчас блестящая интуиция. В конце дня лучше не поддаваться внезапному азарту, а отложить осуществление идей на завтра (Rambler/гороскопы).









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