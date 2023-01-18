Гороскоп Козерог на 18 января 2023 года

Гороскоп на 18 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 18.01.2023



Козерог



Сегодня Козерогам не стоит быть пассивными и инертными. Этот день позволяет им стать отчасти авантюристами, неожиданно легко взяться за экзотичное для них дело и добиться в нем определенного мотивирующего успеха. Важным источником вдохновения могут стать грандиозные домашние планы - но не исключено, что часть Козерогов сделает своей целью не благоустройство родных пенатов, а успех вдали от дома (Rambler/гороскопы).