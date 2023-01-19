Гороскоп Козерог на 19 января 2023 года

Гороскоп на 19 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 19.01.2023



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам избегать чрезмерной увлеченности: она может завести их в тупик и исчерпать их силы. Есть смысл поберечь здоровье. Полезно устроить себе «ментальный детокс», отменив контакты и остановив поток раздумий: нужные вести и дельные мысли все равно придут лишь в конце дня. Хорошо отдохнуть, побыть на природе, найти время для несложных лечебно-профилактических процедур (Rambler/гороскопы).