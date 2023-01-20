Гороскоп Козерог на 20 января 2023 года

Гороскоп на 20 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 20.01.2023



Козерог



Сегодня внимание Козерогов начинают привлекать другие стороны ситуации - например, новые грани могут появиться в дружеском общении - но стиль мышления пока остается тем же. Не откладывая актуальные разговоры и насущные интеллектуальные занятия (учебу, программирование, работу с документами), им стоит также найти время для размышлений о важных для себя вещах, в которых пора начать подводить черту (Rambler/гороскопы).