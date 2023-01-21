Гороскоп Козерог на 21 января 2023 года

Гороскоп на 21 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 21.01.2023



Козерог



Сегодня Козерогам придется бороться со своими же негативными мыслями – они заполонят вашу голову и не дадут и шанса провести этот выходной расслабленно. Избавляйтесь от них с помощью разговоров с близкими – только это будет настраивать вас на оптимизм. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует браться за новые задачи – в них вы добьетесь успеха (Rambler/гороскопы).