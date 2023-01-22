Гороскоп Козерог на 22 января 2023 года

Гороскоп на 22 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 22.01.2023



Козерог



Сегодня звезды рекомендуют Козерогам сконцентрировать внимание на материальной базе своих проектов, а также на той системе принципов, которая помогает их поддерживать - например, на алгоритмах заработка, подходе к выбору инструментов или помощников. На фоне идущих глобальных процессов выглядит весьма актуальной тщательная инспекция, не помешает уточнить потребности и заново расставить приоритеты (Rambler/гороскопы).