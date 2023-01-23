Гороскоп Козерог на 23 января 2023 года

Гороскоп на 23 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 23.01.2023



Козерог



Козерогам стоит начать этот день с плановых расходов или дел, где важны гармония и равновесие. Не экономя на необходимом, лучше избегать излишеств: велика вероятность вскоре разочароваться в покупке или опоздать, потратив деньги на уже не нужную вещь. Вечер добавит эмоциональности и непоследовательности, усилит риск помех и случайных ошибок, но также может открыть доступ к интересной информации (Rambler/гороскопы).