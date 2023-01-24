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Гороскоп Козерог на 24 января 2023 года



Гороскоп на 24 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.

Самый точный гороскоп на 24.01.2023

Козерог

Козерогов порадует информативность этого дня. Многие Козероги смогут искусно извлечь интригующие их данные не только из прямого текста новостей или сообщений, но и из его подоплеки. Это хорошие сутки для общения с друзьями, частной переписки, литературной работы, программирования и индивидуальных исследований. Пригодится аккуратность в делах и в поездках: возможны мелкие ошибки, загадки и лишняя суета (Rambler/гороскопы).









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