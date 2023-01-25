Гороскоп Козерог на 25 января 2023 года

Гороскоп на 25 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 25.01.2023



Козерог



Сегодня Козерогам лучше браться за мелкие и плевые задачи, не замахиваться на что-то серьезное. Повезет в переговорах – все они будут заканчиваться очень хорошо, а некоторые деловые партнеры станут вашими лучшими друзьями. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует отдыхать почаще, иначе энергия иссякнет, и вы не успеете завершить все то, что запланировали (Rambler/гороскопы).